滑落工程車「公司外觀曝光」 網一看搖頭：台鐵只能自己吞

台鐵408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號，兩者撞上後導致列車出軌，目前已知死亡人數達54人、150多人輕重傷送醫。據了解，該工程由義祥工業社進行施工，有網友看到公司名稱後用Google街景一搜驚覺不得了，直呼「這公司長這樣，台鐵只能自己吞了吧！」

本報報導鄉民稍早利用Google街景查出工程車出事前的完整模樣，日前有網友更厲害，看到該工程的公司名稱，並利用Google Maps街景圖查詢，找出公司的地址及街景圖，結果一查不得了，因為公司破爛到不行。

網友在PTT回文指出，該工程所屬承包商為義祥工業社，並列出公司所在地址，圖中可見公司不僅小且破爛不堪，鐵捲門生鏽、門前堆放看似沒使用的椅子與殘破的木板，如此破舊的景象讓他直言「這公司長這樣，台鐵只能自己吞了吧，跟廢墟差不多了」。

據《台灣公司網》資料顯示，義祥工業社資本總額為200萬元，於民國62年10月02日核准設立，最後核准變更日期為民國107年02月26日。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「這什麼爛地方」、「連個牌子也沒有，你跟我說這沒人我也信」、「看起來很倉庫」、「一看就知道是隨便找間民宅營業登記」、「反正最後都是台灣人民買單，哪次不是了」、「 跟那個做噁爛便當的幽靈工廠有87％像」、「幾千萬工程，一直外包最後變超少，垃圾貪污」。