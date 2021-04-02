快訊

台鐵缺的這三項！專家：換幾個交通部長都沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滑落工程車「公司外觀曝光」 網一看搖頭：台鐵只能自己吞

聯合新聞網 / 綜合報導
網友找出工程的公司，外觀非常殘破不堪。圖／翻攝自PTT
網友找出工程的公司，外觀非常殘破不堪。圖／翻攝自PTT

台鐵408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號，兩者撞上後導致列車出軌，目前已知死亡人數達54人、150多人輕重傷送醫。據了解，該工程由義祥工業社進行施工，有網友看到公司名稱後用Google街景一搜驚覺不得了，直呼「這公司長這樣，台鐵只能自己吞了吧！」

本報報導鄉民稍早利用Google街景查出工程車出事前的完整模樣，日前有網友更厲害，看到該工程的公司名稱，並利用Google Maps街景圖查詢，找出公司的地址及街景圖，結果一查不得了，因為公司破爛到不行。

網友在PTT回文指出，該工程所屬承包商為義祥工業社，並列出公司所在地址，圖中可見公司不僅小且破爛不堪，鐵捲門生鏽、門前堆放看似沒使用的椅子與殘破的木板，如此破舊的景象讓他直言「這公司長這樣，台鐵只能自己吞了吧，跟廢墟差不多了」。

據《台灣公司網》資料顯示，義祥工業社資本總額為200萬元，於民國62年10月02日核准設立，最後核准變更日期為民國107年02月26日。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「這什麼爛地方」、「連個牌子也沒有，你跟我說這沒人我也信」、「看起來很倉庫」、「一看就知道是隨便找間民宅營業登記」、「反正最後都是台灣人民買單，哪次不是了」、「 跟那個做噁爛便當的幽靈工廠有87％像」、「幾千萬工程，一直外包最後變超少，垃圾貪污」。

台鐵 火車出軌

延伸閱讀

彷彿人間煉獄...赴太魯閣號變形車廂救援 隊員：能救一個算一個

台鐵意外鄉民神出「工程車撞爛前模樣」 Google街景影像曝光！

太魯閣號事故 日本前首相安倍與參議員蓮舫送暖

太魯閣號事故 徐國勇：200餘乘客接駁到花蓮市

相關新聞

不斷更新／台鐵太魯閣號出軌意外！增至54死 最年幼罹難者僅6歲

連假首日，台鐵北迴線傳出重大意外，一列從樹林發車開往台東的408次太魯閣號列車，上午9時許行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道...

太魯閣出軌釀54死是人禍？運安會拋4大疑點待釐清

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道撞到不慎滑落的工程車出軌，造成車輛擦撞隧道壁，已釀54死。國家運輸調查安全委員會拋出四...

太魯閣號出軌 學界嘆：多起事故仍無法喚醒組織怠惰

台鐵太魯閣發生出軌事故釀嚴重死傷，台灣鐵道暨國土規畫學會表示，近半年台鐵路線工區早已事故頻傳，包含瑞芳到猴硐的坍方差點擊...

獨／工程車滑落釀太魯閣翻車！ 工人：老闆說有拉手煞車輪胎放石頭

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）在花蓮縣大清水隧道重大死傷事故，目前停放工程車的義祥工業社負責人李義祥被帶回新城警分...

太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷患送這6醫院

台鐵太魯閣號408車次於花蓮縣清水隧道出軌，目前共造成48人身亡、159人受傷送醫，現在已知最小罹難者為楊姓小妹妹，年僅...

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）在花蓮縣大清水隧道的事故，目前死亡人數已達48人、118人輕重傷送醫，花蓮縣消防局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。