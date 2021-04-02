彷彿人間煉獄...赴太魯閣號變形車廂救援 隊員：能救一個算一個

台鐵太魯閣號今天上午發生出軌事故，紅十字會救災隊員林啟豐第一時間趕往現場救援，走進哀號聲四起、屍塊散落的車廂，他感嘆，真的是人間煉獄，只盼能救一個算一個。

台鐵408次太魯閣號今天上午行經花蓮大清水隧道時，遭工程車滑落撞上發生出軌事故，目前已造成48人死亡、118人送醫。

紅十字會救災隊花蓮中隊第一時間接獲消防局通報，立即由副中隊長林啟豐帶領11名隊員，於上午11時3分攜帶救災及破壞器材抵達事故現場投入救援。

林啟豐今天傍晚接受中央社記者電訪時表示，今天上午10點15分左右接到救援訊息後，他立即整裝趕往現場救援，由於發生意外的太魯閣號列車有4到5節車廂在隧道內碰撞，已經嚴重變形，有的車廂甚至已經斷裂，必須把握時間盡快進入車廂內救出傷者。

他回憶，走進隧道內，碰撞變形的車廂傾斜在隧道內，車廂內的狀況更令他印象深刻，不僅椅子變形、東西散落滿地，地板上都是血，必須很小心站穩腳步，由於全車斷電，空氣異常悶熱，車廂內外到處散落著屍體和屍塊，「真的是人間煉獄」。

林啟豐說，救難隊員循著哀號聲趕緊先救出倖存的傷者，由於傷者大多嚴重骨折，救難隊員能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個，等到倖存者都救出送醫後，再趕緊將過世的死者屍體運出，有的被變形車體夾住，花了大把時間切割車體才救出，也看見許多孩童、嬰兒罹難，令同樣身為父親的他於心不忍。

林啟豐指出，目前受困傷者救援已告一段落，整個團隊從中午忙到現在滴水未進，準備趕回花蓮市協助搬運遺體、處理相關後續事宜，也希望類似事件不要再發生。