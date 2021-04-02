台鐵重大意外！他問為何跟高鐵差那麼多 網曝4關鍵區別

清明連假第一天台鐵發生重大死傷事故，一輛太魯閣號408車次列車，早上9點28分時在花蓮清水隧道發生出軌意外，不僅造成數十人死亡、逾百人輕重傷，司機也不幸殉職。台鐵事故頻傳，有網友就發文提問「為什麼高鐵跟台鐵差那麼多？」

一名網友在PTT寫道，自從高鐵開通後，有印象以來從沒發生重大事故過，頂多偶爾誤點一下，高鐵公司上市後也有很多投資人，對比台鐵來看，兩者讓人感覺差很多，原PO想問「有沒有高鐵為何屌打台鐵的八卦？」

貼文引起網友討論，「高鐵出事不是開玩笑的」、「高鐵那種速度，出事可能全車陣亡」、「高鐵規劃初期至少有專業可言，台鐵從以前爛到現在」、「這跟錢有關啦…台鐵跟地方政府沒錢把全部路線高架或地下化」。

還有人分析高鐵優於台鐵的4個原因，分別是設備新穎、軌道獨立、高架或地下化軌道、入侵機會少，「民營有差啊，而且全新蓋的本來安全係數就比較高」、「高鐵高架化，設備都還新」、「幾乎整段高架，要怎麼出事？」、「高鐵都架高了，很難闖入」、「獨立高架軌道，入侵機會少」、「不是高架就是地下，你教我怎麼出事」、「高鐵軌道獨立的，當然安全很多」、「人家獨立軌道，怎麼會有東西入侵，而且都在西部相當平緩的」、「高鐵全程是獨立高架軌道，不會有工程車掉到軌道的問題」。