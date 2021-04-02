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台鐵意外鄉民神出「工程車撞爛前模樣」 Google街景影像曝光！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友使用Google街景查到工程車完整的樣子。圖／翻攝自PTT
網友使用Google街景查到工程車完整的樣子。圖／翻攝自PTT

台鐵408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號，兩者撞上後導致列車出軌，目前已知死亡人數達48人、118人輕重傷送醫。有鄉民就利用Google Maps神出該工程車出事前的影像，推測「應該是車頭朝太平洋方向停在鐵軌上」。

一名網友在ptt回文指出，使用Google Maps街景查看，會發現這台吊車（工程車）的身影，對比在隧道外現場有黃色的車斗，可以得知「車號跟車身相符合，該車為一般常見改裝的懸臂吊車，疑似工程車滑落的痕跡」。

該網友還發現，根據空勤總隊拍攝的照片中可見，有疑似工程車滑落的痕跡，再根據現場照片推論，應該是車頭朝太平洋方向停在鐵軌上。

貼文曝光後引起熱議，其他網友紛紛留言「柯南是你？」、「太強，這樣也被查出來」、「代表那台車是常駐在那邊的？」、「看來工程車是從道路滑下山坡？」、「 鍵盤檢察官」、「滑下去也太扯...」。

網友推測工程車滑落時，應該是車頭朝太平洋方向停在鐵軌上。圖／翻攝自PTT
網友推測工程車滑落時，應該是車頭朝太平洋方向停在鐵軌上。圖／翻攝自PTT
網友找到工程車未出事前的照片。圖／翻攝自PTT
網友找到工程車未出事前的照片。圖／翻攝自PTT

台鐵 火車出軌

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