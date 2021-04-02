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太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

太魯閣號事故 日本前首相安倍與參議員蓮舫送暖

中央社 / 東京2日綜合外電報導

台鐵太魯閣號在花蓮大清水隧道發生出軌意外，日本前首相安倍晉三今天以「台灣民眾的友人」身分表示，只要能力所及，將給予一切協助；參議員蓮舫也祈禱意外帶來最少傷害。

太魯閣號在花蓮大清水隧道遭滑落工程車砸中，事故原因由國家運輸安全調查委員會調查。依台鐵最新通報，這起重大事故造成48人死亡、118人送醫。目前已無人受困。

安倍晉三在推特上表示，得知台灣發生火車事故，相關人員已在現場拚命進行救助工作。

他說，值此困難之際，「身為台灣民眾的友人，只要有我們做得到的事，絕對會不吝惜給予協助，我由衷祈求絕大多數的民眾都能平安無事」。

蓮舫在推特上表示，得知台灣發生火車出軌意外，「感到非常非常擔心」，祈禱這起意外帶來的傷害能維持在最低程度。

蓮舫本名村田蓮舫，一般都習慣稱她為蓮舫。她1967年出生時是中華民國籍，父親是台灣商人謝哲信，母親是日本人齊藤桂子。

日本新潟日報也透過發布電子版號外，報導這起出軌意外。

台鐵 火車出軌 日本 安倍晉三 蓮舫

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