一家4口坐上台鐵太魯閣號出事 媽媽重傷女兒堅強

住在新北市蘆洲的田姓一家4口搭台鐵太魯閣號到台東找阿公阿嬤遇到出軌事故，其中媽媽傷勢最重、身上多處骨折氣血胸，就讀小學六年級的田小妹很堅強，為媽媽祈禱；另有花蓮慈濟精舍志工也遇劫受傷，直說好恐怖。

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）今天上午在花蓮秀林鄉清水隧道出軌，造成多人死傷，傷者陸續送醫。其中，家住新北的田姓一家4口，由爸媽帶著1兒1女搭乘出軌列車到台東找爺爺奶奶，一家人坐在第4車前排座位。事發時，12歲的小妹妹和10歲弟弟手臂等四肢擦傷挫傷，但媽媽卻身上多處骨折、氣血胸，送到開刀房，爸爸則是右手骨折、下背及骨盆挫傷。

田小妹妹說，事發時車廂內突然變得很漆黑，她有點害怕，但現在會堅強，要為動手術的媽媽祈禱，希望媽媽趕快好起來。

清明假期到花蓮慈濟精舍當志工，住在汐止的邱姓慈濟志工坐在第6節車廂。她說，當時正在看書，突然車子一陣強烈搖晃撞擊後煞車，她右腹部被撞得劇痛不已，車內停電，完全看不到東西「感覺好恐怖」。她被送到國軍花蓮總醫院急救。

邱姓志工和3名師姊同行，1名師姊頭部撕裂傷、另1人肋骨受傷疼痛。邱姓志工說，車內電力空調都沒有，她們等了很久都無法出去，也不知道到底過了多久終於聽到有人來搶救的聲音，還有1名男士把窗戶打破，才有空氣進來。

另1名中國學生在北部國立大學就讀碩士班，連假到東部找朋友，他說，當時列車突然發生撞擊，3次緊急煞車才停住，自己坐在第1節車廂，位於隧道最外面，下巴挫傷、胸部感覺被擠壓，幸好傷勢不重，隨後跟著工作人員疏散到車外。