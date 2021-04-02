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太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

太魯閣號事故 徐國勇：200餘乘客接駁到花蓮市

中央社 / 花蓮2日電

台鐵太魯閣號408車次在大清水隧道出軌，內政部長徐國勇今天指出，共有232名乘客由接駁遊覽車送往花蓮市區，其中98人在醫院，已有3人自行出院。

徐國勇下午與交通部長林佳龍前往救災現場，徐國勇接受媒體聯訪時指出，據花蓮縣長徐榛蔚表示事故列車共有232名乘客由接駁遊覽車送往花蓮市區，其中98人在醫院，有3人自行出院。

徐國勇表示，警、消在第一時間趕赴現場，內政部也統籌宜蘭、雙北等鄰近縣市消防人員趕往支援，還有民間救難隊、義消在接獲消息後義不容辭前往搶救。

徐國勇指出，在第一時間指揮空勤總隊派遣直升機進行空中勘查，工程車疑是從北隧道口撞進去，造成軌道翻開，沒辦法拖車，要從南隧道口搶救；第二階段將啟動特種搜救隊搜救。

徐國勇感謝警察局、消防局、空勤總隊、特種搜救隊、民間救難隊等現場救難人員在第一時間前往搶救，強調救人第一，要將受困民眾從南隧道口盡快脫困；對於災難發生感到不捨及遺憾，並呼籲用路人禮讓救護車、工程車等救護車輛。

台鐵 火車出軌 徐國勇

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