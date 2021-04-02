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太魯閣釀嚴重死傷 「27年工程車」遭網起底：一輩子賠不完

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵太魯閣號408車次空拍畫面。圖／讀者提供
台鐵太魯閣號408車次空拍畫面。圖／讀者提供

台鐵太魯閣號408車次2日上午驚傳意外事故，疑似因一輛工程車滑落，兩者擦撞後導致列車出軌，目前傳出逾40人已無生命跡象、70多人送醫治療，並有許多乘客仍在受困當中。針對釀成災難的罪魁禍首，有網友起底工程車的資料背景，查出為一輛車齡27年的「自用大貨車」，並直言「賠不完了」。

針對太魯閣號出軌意外，一名網友在臉書「爆廢1公社」貼出疑似為釀禍的工程車資訊，發現該車的車種為「自用大貨車」，其出廠日期為西元1994年6月，計算下來車齡高達27年，目前受花蓮監理站管轄，並有5次換車牌紀錄，下次定檢日則為今年的7月13日。

貼出資訊的網友感嘆，發生這起事件，這台貨車恐怕「想脫產也脫產不了了」；而該文一出，大批網友湧入討論，許多人直呼「這包商，這輩子應該賠不完 」、「這是承包商的責任，以及發包單位負連帶責任」、「18代也賠不完」、「少少財產賠不起也不必脫產」。

有網友起底釀禍的工程車資訊。圖擷自facebook
有網友起底釀禍的工程車資訊。圖擷自facebook

部分網友則根據車輛資訊，猜測事發原因，認為「卡吊的外伸撐沒伸到最大或撐的地質鬆軟沒加固，導致卡吊翻覆滑落邊坡」、「應該還是傳統手煞車，停斜坡一定要入檔拉手煞車再放輪檔，司機一定認為他只是停一下下而已，沒有做到這些動作」；此外，也有人表示「一直換車牌欸，好誇張的感覺」、「怎麼換那麼多次的牌照」等，提出疑惑。

針對釀災原因，花蓮地檢署已成立專案小組，查明事故發生經過；台鐵局則表示，初步判斷起因為工程吊貨車沒有停好，目前尚在釐清確切原因，若證實為廠商疏失，將向廠商要求賠償。

台鐵 火車出軌

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