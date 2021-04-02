普悠瑪事件悲痛未消失...台鐵又嚴重事故 趙少康轟台鐵「過勞低薪、設備老舊」

台鐵408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號，截至下午3點55分，已造成48人死亡。對於台鐵意外事故，趙少康在臉書上點出，台鐵歷史悠久，卻因為國營機構的沉痾，「薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足」成常態已是人盡皆知。

趙少康在個人臉書上發文表示，2018年普悠瑪號的事故悲痛仍未從心中抹去，今早又接到太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道出軌的消息，截至中午失去生命徵象已超過30人，聞此噩耗令人大悲無言。由衷為逝者祈禱、為傷者祈福，也要感謝第一時間到場執行救援任務的警消人員，希望這樣的悲劇不要再發生。

趙少康強調，「運輸安全」是一個國家的根本，也是為政者的責任，台鐵歷史悠久，卻因為國營機構的沉痾，「薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足」成常態已是人盡皆知，這是無論是否發生事故都該解決的問題，希望執政者負起政治責任並把應盡的改革落實。畢竟確保國民基本「行」的安全，是一個政府最基本的責任！

貼文曝光後，許多網友都留言為傷者祈福，表示「無言又無語，祈求災害降到最低，為逝者哀悼，為傷者祈福」、「普願亡者往生淨土，傷者速速痊癒，乘客身心安樂」、「有誰能告訴我們林佳龍當交通部部長到現在發生了多少交通重大事件死了多少人，他說了給老百姓一個安全的交通在哪裡？」、「坐火車從台北到斗六，一路上很多段都晃的好厲害，回程再怎麼貴也願多花錢買商務艙高鐵票，因為台鐵晃的令人心驚呀！」