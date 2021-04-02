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太魯閣號出軌重傷集中7、8節車廂 搜救隊：都扭曲變形了

48人死亡！40具遺體待送 特搜隊破壞太魯閣號車體搶救

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台鐵太魯閣號出軌傷亡慘重「急需大體袋」 花蓮人急哭：塑膠袋也可

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵408次太魯閣今（2日）上午發生事故。記者王燕華／攝影
台鐵408次太魯閣今（2日）上午發生事故。記者王燕華／攝影

台鐵408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號。目前造成41死，200人受困中，有網友在臉書社團上急呼，需要大量的大體袋，希望民眾及葬儀社能多多幫忙。

一名女網友在臉書社團《花蓮人》發文表示，朋友在場救援，希望花蓮在地的禮儀社可以前往清水斷涯台鐵事發地點幫忙，有往生者的大體需要大體袋，需要幫忙。另外也有網友請求「火車事故現場需要大帆布袋、塑膠袋，不知是否有附近鄉親可以支援。」

對此，花蓮葬儀公會理事長在下方留言回覆「我們已經啟動機制了！也派人前往現場！謝謝你們的關心」，其他人則紛紛表示「呼籲凡經過該路段，先禮讓救難救護協助人員，還有受困者願平安順利脫困」、「還需要其他的儘管說」、「可以詢問崇德村長及和中村長，離清水隧道最近」。

台鐵 火車出軌

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