火車坐哪才安全？ 專家揭保命方法：姿勢才是重點

台鐵太魯閣號2日上午驚傳出軌，目前統計約有30多人失去生命跡象、70餘人送醫，整起意外仍在持續進行搶救。針對鐵路出軌釀悲劇，有民眾發問「火車坐第幾節最安全」，引起網友一陣熱議。

一名網友在「批踢踢實業坊」發文表示，他認為當意外發生時，若座位位於第一節車廂，似乎是首當其衝，為最危險的位置，至於中間車廂，則很可能受到前後擠壓，因此風險同樣較高，讓他疑惑「是不是最後一節最安全？」

該文吸引許多網友回應，有人支持原PO觀點，認為「理論上後面幾節是比較安全」、「看起來是接近車尾」、「以這次來說應該是」；許多人則提出「後面被追尾也不是不可能，中間出軌會被甩出去」、「上次遊覽車事件死的都是左後方，誰想的到」、 「高鐵把商務車廂坐在第6節」、「一切都是命」、「死神要收走一條命坐哪都一樣」。

而根據《ETtoday》過去報導，時任中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，其實座位在哪和安全與否並沒有直接關聯，他進一步說明，由於事故的撞擊形式有很多種，包含追撞、對撞、側撞等，每一種對車廂的影響都不同，因此基本上就是機率問題，不管坐哪「都一樣安全」。

至於發生意外時的保命之道，鄧志忠指出，關鍵在於在車內的「姿勢」，只要不要站著，並在火車行駛時，盡量保持「正常坐姿」，就能在事故發生時有比較好的重心，進而降低傷害；另外，關於火車是否需繫安全帶，鄧志忠則補充，鐵路相對其他交通工具已經較為安全，添加恐怕會妨礙逃生。