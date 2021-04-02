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太魯閣號出軌重傷集中7、8節車廂 搜救隊：都扭曲變形了

48人死亡！40具遺體待送 特搜隊破壞太魯閣號車體搶救

太魯閣號事故 花蓮縣成立應變中心以巴士接駁

中央社 / 花蓮縣2日電

台鐵太魯閣408車次於大清水隧道發生嚴重事故，花蓮縣政府隨即成立事故應變中心，在隧道北口及崇德火車站設立OHCA專區，並準備接駁巴士；花蓮地檢署也到場蒐證。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，已由檢察長、主任檢察官帶領檢察官成立專案小組，並第一時間趕往現場，在不影響救災的前提下蒐證，查明事故發生原因。另外檢察官、法醫及犯保志工在殯儀館相驗處所等候待命。

花蓮縣政府表示，已協調接送車輛前往接送傷者，並於花蓮火車站後站成立臨時服務中心，並由衛生局安排醫護人員協助傷者包紮傷口、安撫受驚情緒，盡全力協助救災工作

縣長徐榛蔚坐鎮指揮，指揮各局處調度交通接駁車輛協助受困民眾離開事故現場，並指示社會處安排民眾收容工作。

高雄市長陳其邁稍早在臉書發文表示，獲知消息後，立即致電徐榛蔚，並表示高雄將提供協助，盼傷亡降到最低，隨後也召集高雄市政府秘書長、消防局、衛生局開會，統整人力物資。

陳其邁表示，已請高市消防局特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援，而衛生局也整備好醫護資源，隨時配合調度。高雄市政府將全力協助，也祈願旅客及救災人員平安，傷者康復，而逝者安息。

經統計目前OHCA 36人、現場受困72人，目前總計送醫人數分別國軍花蓮總醫院12人、慈濟37人、門諾24人、衛服部花蓮醫院10人、蘇澳農民5人、博愛5人。花蓮縣政府已在事故現場隧道北口及崇德火車站設立OHCA專區，並準備8輛巴士至事故現場接駁。

台鐵 火車出軌

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