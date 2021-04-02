台鐵太魯閣號出軌 旅客：很多人躺著現場一片漆黑

台鐵太魯閣號列車在花蓮大清水隧道出軌意外，脫困吳姓旅客說，「我脫困了，但不敢目睹現場，很多人躺著」、「現場一片漆黑，大家不知所措」。

台東吳姓民眾說，他從松山搭408次太魯閣號準備回台東，進入花蓮後，忽然聽到撞擊聲，一陣暈眩，清醒後，車廂停電，大家用手機互相關心，他坐的車廂變形，乘客受困在裡面。

吳姓民眾說，約1個小時後，部分旅客陸續脫困，他走出隧道。

另一名邱姓乘客驚魂未定地表示，當時列車突然緊急煞車，等到列車停止後，才知道發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上馬路。

一名被救出的女乘客說，她和丈夫準備回台東掃墓，火車開到隧道前先聽到很大的撞擊聲，接著後面車廂推擠，他們是用行李打破車窗才脫困。

台東縣議員林參天表示，這班408次列車是實名制，乘客大部分都是台東鄉親，希望傷害能降到最低。

立法委員劉櫂豪說，台鐵已緊急成立應變小組，他會密切注意後續處理事宜，盼車上人員平安，儘速恢復通車，也請搭車旅客注意台鐵開車訊息。