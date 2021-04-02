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太魯閣號出軌 金管會：乘客身故給付最高250萬元、重傷140萬

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獨／他停放工程車！由工地滑落鐵道釀37人失去生命跡象

聯合報 / 記者王燕華／即時報導
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，目前已知超過30人失去生命跡象、70人輕重傷送醫，據現場救難人員統計，失去生命跡象已達37人。

花蓮縣警察局長蔡丁賢指出，依據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上，造成這次交通事故，目前全案仍在釐清中。

警方指出，義祥工業社負責人李義祥（49歲）今天上午7時許，在清水休憩區附近工地停放吊貨車後，因不明原因導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞擊408號次太魯閣自強號列車，該列車前五節車廂受困於鐵路清水隧道內，目前統計現場死亡人數37人，受傷人數70人。目前李由新城警分局偵查隊帶回崇德派出所訊問。

據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
花蓮台鐵太魯閣號大清水隧道出軌，事故現場空拍圖。圖／中央災害應變中心提供
花蓮台鐵太魯閣號大清水隧道出軌，事故現場空拍圖。圖／中央災害應變中心提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。記者王燕華／攝影
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。記者王燕華／攝影
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供
據初步瞭解肇事原因，應該是鐵軌旁邊一個工程車停車不當、造成滑落，車輛整個掉在鐵軌上。讀者提供

台鐵 火車出軌

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