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太魯閣號出軌逾30人死亡！CNN等多家外媒搶發快訊報導
台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌意外，CNN、路透、美聯社、法新社、NHK等多家外媒皆以快訊報導，台灣一輛載有約350名乘客的火車在東部發生出軌意外，目前至少36人死亡、逾60人受傷、逾70人受困。
BBC報導，中央災害應變中心表示，救援人員正努力進入卡在隧道內、已嚴重受損的四節車廂中搶救，408次列車共有8節車廂。路透援引消防部門的話說，列車前四節車廂中已疏散約100人。
英國衛報指出，太魯閣號是台鐵速度最快的車種之一，時速高達130公里，沿途行經東海岸熱門景點，包括太魯閣國家公園附近的群山和峽谷等。
CNN報導回顧，台灣2018年才發生一起普悠瑪特快車脫軌意外，造成18人死亡，175人受傷，為近30年來最嚴重的鐵路事故。
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