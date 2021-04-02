綠委轟台鐵 范雲：身為執政團隊一員 對不起大家

一列太魯閣號列車上午發生嚴重事故，民進黨立委多人在臉書發文關心。民進黨立委范雲表示，希望搶救順利，將民眾的傷亡降到最低；作為執政團隊的一員，實在對不起車上的大家，作為自願為花蓮選區服務的立委，也會在相關單位搶救、救援之後，要求台鐵儘速釐清事故原因，若為人為因素，「我將要求台鐵負責、全面檢討」。

民進黨立委蘇震清表示，誠心希望能有奇蹟出現，讓傷者化險為夷，也為救災人員加油；然而，身為交通委員會的立委，也要嚴肅地要求台鐵，針對第一線的監督管理機制，進行全面體檢。

蘇震清指出，這次事故，目前傳出主因可能是廠商的工程車滑落邊坡，導致列車撞上。這個誇張的現象，台鐵作為監督單位與主管機關，除了向廠商求償之外，更要檢討管理與監督機制，是否出了問題；台鐵是屏東鄉親目前最主要的大眾運輸方式，自己有這個責任，用最高標準要求台鐵，保障鄉親安全。

民進黨立委王定宇、陳明文則表示，祈求所有人員平安。