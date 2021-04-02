台鐵太魯閣號出軌 傷患送花蓮4醫院、北宜待命

台鐵太魯閣號上午發生出軌意外，衛福部緊急啟動大量傷患應變機制，由花蓮4家醫院主要負責收治，截至中午12時許已有63人送醫，其中10人生命徵象不穩，宜蘭、台北地區醫院待命。

清明連假首日，上午9時多從樹林發車至台東的408車次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道，釀多人傷亡。

衛生福利部次長石崇良今天上午接受記者電話聯訪時表示，因應此事件，衛福部已於第一時間啟動大量傷患應變機制，考量事發地點距離花蓮最近，且花蓮有醫學中心、醫療量能較充足，因此將先由花蓮市4家急救責任醫院負責收治患者。

石崇良說，負責收治患者的4家第一線急救責任醫院分別為花蓮慈濟、花蓮門諾、花蓮國軍醫院以及衛福部立花蓮醫院，並由花蓮慈濟醫院，配合縣府開設前進指揮所就近設立救護站、災難救援對醫護前進出事地點對於搶救的傷患作初步評估處理。

石崇良指出，截至12時20分，共有3家醫院收治63名傷患，主要集中在花蓮慈濟醫院，其中10人為生命徵象不穩的重症傷患，少數在現場已明顯死亡的個案則暫未送醫。

檢傷分類1級共有2人，大多為前無心跳呼吸、大量出血、生命徵象不穩者；檢傷分類2級共有8人，同樣是生命徵象不穩定或有嚴重外傷者；其他大多為檢傷分類3到4級的傷患，雖受傷但生命徵象都穩定。

石崇良說，除了花蓮市，目前也通知宜蘭羅東博愛醫院、陽明大學宜蘭附設醫院、聖母醫院等3醫院隨時待命，此後將持續監控傷患收治情形，必要時啟動台北地區醫院支援。