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太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

台鐵太魯閣號出軌 醫師傳授出遊自救3撇步

中央社 / 台北2日電
台鐵408次太魯閣上午驚傳意外，36人沒有生命跡象。記者王燕華／攝影
台鐵408次太魯閣上午驚傳意外，36人沒有生命跡象。記者王燕華／攝影

台鐵太魯閣號發生出軌意外釀多人死傷。醫師傳授3點自救撇步，包括避免穿拖鞋、出發前合照並留完整名單、準備輕便急救包等，都有機會成為發生意外時的救命關鍵。

清明連假首日，上午9時多從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道內發生事故，第2、3車出軌，3至8車仍在隧道內，造成多人死傷。

台大醫院急診醫學部主治醫師石富元今天上午接受中央社記者訪問時表示，相較飛機、船舶而言，火車已經算是最安全的交通工具之一，但民眾外出遊玩仍應有憂患意識，尤其遇上這類出軌事件時，在逃難的過程可能滿地碎石、碎玻璃，鞋子的選擇扮演關鍵角色。

石富元說，很多民眾外出旅遊喜歡穿涼鞋或夾腳拖，但一旦發生緊急事故時，不僅腳容易受傷，也會增加逃難的難度，建議盡量穿著包覆性強、好走的鞋子。

馬偕醫院災難醫學科主任張國頌則指出，這次的火車出軌意外雖有撞擊造成傷亡，但所幸沒有掉下山谷或起火，否則恐增加搜救難度，萬一隧道內起火也可能導致旅客一氧化碳中毒，增加傷亡範圍。

張國頌說，民眾無論搭火車、客運等交通工具，上車時都應先了解發生事故時的逃生方向，除了要注意避免穿拖鞋、布希鞋以外，搭車前不妨和同行親友一起合照，萬一發生事故、失蹤等狀況，可以更快讓搜救人員掌握情形。

他也建議在出發前用一張紙記下此行目的地，以及同行親友的姓名、手機號碼、緊急聯絡人訊息，確保每個人都能隨時保持聯絡。

許多民眾都有準備地震包的習慣，其實外出旅遊也能準備急救包，以備不時之需。張國頌指出，民眾外出時身上大多都會準備飲水、充電設備、手機和食物，這已是重要的維生物品。

藥物方面，張國頌建議可準備少量內服藥及外用藥，內服藥包括頭痛藥、胃藥、腹瀉藥、感冒藥及過敏藥；外用藥則包括OK繃、透氣膠帶、殺菌藥膏、止痛藥膏、防蚊、消毒藥水等，不僅相當實用，發生意外事故時也能自助、助人。

台鐵 火車出軌

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