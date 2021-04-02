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清明連假台澎交通疏運順利 航班載客率達99%

中央社 / 澎湖縣2日電

清明連假又碰上觀光季，台澎海空交通需求高，今天疏運順利，各航班的搭機旅客都達99%。

馬公航空站今天表示，清明連假首日，台灣澎湖空中交通各航線共起降134架次，其中還動用18架次的大型A321和A320航機來疏運，總座位有6600多個，各航班的搭機旅客都達99%，空中交通疏運順利。

不過受到霧鎖金門和馬祖等影響，單單台北機場目前超過有1000人登記候補，除金馬的民眾外，其中有部份要前往金、馬旅遊的遊客，受到濃霧影響，行程受阻因而改登記候補，轉往澎湖，澎湖縣政府在台北與高雄機場都設有鄉親候補櫃台，登記候補約在30人上下，也全程掌控，視候補登記情況，再爭取包機來疏運。

海上交通方面，執行跳島旅遊的探索夢號郵輪今天清晨也載了1185名遊客抵澎展開澎湖一日遊。航行高雄馬公的臺華輪和嘉義布袋與馬公的交通船，也都開航載送旅客，馬公港區顯得格外忙錄。

清明節 連假

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