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不只掃墓祭祖！清明節不可不知8習俗：要郊遊踏青、放風箏

聯合新聞網 / 綜合報導
清明連假期間民眾前往掃墓。圖／報系資料照片
清明連假期間民眾前往掃墓。圖／報系資料照片

清明節是傳統節日，農曆二十四節氣之一，又稱踏青節、行清節、祭祖節，也是「祭祖四大節」，每年陽曆4月4日或5日太陽到達黃經15度開始，因此，清明節總是落在國曆4月4日或4月5日其中一天，其中也有一些習俗，可能不是這麼廣為人知。

習俗1：掃墓祭祖

掃墓祭祖主要有兩種儀式，分別是「培墓」跟「掛紙」（閩南語），培墓時要清除雜草、增添流失的墳土，也可以用銀珠重新描墳墓碑上字跡，培墓時若添丁生子或購置田產，則帶一對「子孫燈」，有告慰祖先，傳宗接代之意。

另外掛紙又叫「壓紙」，就是替祖先修房子的意思，掛紙之前要先剷除墓上叢生的樹枝、野草，再將墓紙兩三張一疊折波紋狀，用小石塊分別壓在墓頭、墓碑和后土(土地神)，掛紙象徵子孫一度為祖先居處所添的新瓦，也有辨識的作用，後續還要帶簡單供品祭墓、燒紙錢，才算完成掛紙儀式。

習俗2：郊遊踏青

清明時節氣候舒爽，生氣盎然，是適合出遊踏青的日子，古人因為平時忙於耕種、地緣關係使親友相聚不易，因此在家族祭拜後，會相約踏青郊遊，敘敘舊。

習俗3：盪鞦韆

盪鞦韆起源於春秋時代，到了唐代演變成寒食節與清明節重要活動之一，盪鞦韆對於古人來說，象徵趕走身體病痛，而且盪的越高代表日子越順利。

習俗4：拔河

又稱為牽鉤，原本是軍隊裡流行的活動，歷史記載中，唐中宗曾在某年的清明節舉行拔河比賽，後來流傳到民間，不僅可以幫助身體健壯，也有向天祈求豐收的意思。

習俗5：鬥雞

一樣是唐代流行的活動，傳說唐玄宗為了鬥雞活動下重本蓋雞坊、培養兒童訓練鬥雞。

習俗6：插柳戴柳

插柳同時是寒食和清明節習俗，人們在門戶上、墳上插柳，頭上戴柳條編的飾物，清明節掃墓之後，折柳枝帶回家，插在門楣辟邪。

也有另一說法是，為了紀念「教民稼穡」的農事祖師神農氏。人們把柳枝插在屋簷下，預報天氣，所以有「柳條青，雨濛濛；柳條乾，晴了天」的說法。黃巢起義時規定，以「清明為期，戴柳為號」。起義失敗後，戴柳的習俗漸被淘汰。

習俗7：頒賜新火

清明節的之前為「寒食節」，舉國禁火，只吃冷食，所以到了清明節要開始鑽木取新火，有去舊迎新的意思，不過到了唐代時，寒食和清明節已經並存，因此現在清明節有許多必吃的傳統冷食，像是潤餅、草仔粿、紅龜粿等等。

習俗8：放風箏

放風箏也是古人相當熱愛的活動之一，以前逢清明節的時候，整天都在放，有人會把風箏放上天後，剪斷牽線，任憑風送到天涯海角，據說能除病消災，帶來好運。

清明節 連假

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