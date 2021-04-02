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清明潤餅南北口味大不同 小心一口吃下熱量破表
由於清明節與寒食節相近，故有不動火、吃冷食的習慣，因此在傳統習俗中，民眾多會在清明節包「潤餅」祭祖、享用，不過，南北口味卻大有不同，且看似份量小的潤餅熱量卻相當驚人。
農委會過去曾在粉專PO文，用一張圖看懂南北潤餅差異，北部大多使用燙蒸紅槽肉，若想加料增加口感會用煎蛋或蛋酥，而南部口味則是用熱炒過的香腸、滷肉，有人會加麵條提升飽足感，口味偏甜的南部民眾更會撒上大把糖粉。
此外，包潤餅正好可以使用當季食材，像是箭竹筍、筊白筍、西瓜；水果則是鳳梨、香蕉、木瓜、枇杷，而漁獲則有鯖魚、牡蠣、文蛤、九孔、金鯧、正鰹、黃鰭鮪、吳郭魚等。
潤餅美味可口深受老饕喜愛，不過台安醫院營養師組長劉怡里曾指出，雖然潤餅美味健康，但一餐吃下一大捲，就攝取了約400至500大卡熱量，不論南北口味頗具差異，但這些餡料熱量高，特別對高血脂、減肥的人來說，是相當不利的選擇。
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