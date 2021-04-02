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吃膩潤餅了？今年清明節換上新菜單 這些經典小吃美味又健康

聯合新聞網 / 綜合報導
清明節少不了吃潤餅應景，但除此之外，其實還有其他必吃的經典小吃。 圖／聯合報系資料照片
清明節少不了吃潤餅應景，但除此之外，其實還有其他必吃的經典小吃。 圖／聯合報系資料照片

清明節掃墓祭祖，順應吃寒食的傳統習俗，不少民眾會包潤餅祭祖、享用，但除了潤餅之外，傳統美食草仔粿、和紅龜粿也都是必吃的經典美食。

閩南人常吃的「草仔粿」是用有「清明草」之稱的鼠麴草泥汁混和糯米糰製成，草綠色外皮Q彈、有嚼勁，咀嚼時淡淡草香在口中漫開，內餡多搭配紅豆、花生和芝麻等甜餡；客家族群利用艾草或鼠麴草染色糯米糰所製成的「艾粄」和草仔粿相似，差別在於艾粄主要使用蘿蔔乾絲作為內餡。

由於艾草具有殺菌作用，可用來預防蟲咬，鼠麴草則有止咳化痰、降血壓等功效，且據說用草仔粿或艾粄祭拜祖先故人能「生財」改運，因此草仔粿不僅是樸實美味的傳統小吃，更是民眾在清明時節必吃的經典美味。

用艾草泥製成的草仔粿吃起來Q彈又有淡淡香味。報系資料照／記者王思慧攝影
用艾草泥製成的草仔粿吃起來Q彈又有淡淡香味。報系資料照／記者王思慧攝影

「龜」象徵吉祥、長壽，古人便取活龜祭天以求長壽、福運，如今以「紅龜粿」祭祖取代活龜祭天的古老義涵，常見的龜粿多為紅色外皮用來祭拜祖墳感謝先祖恩澤，內餡多是紅豆、綠豆和花生等，是一種甜而不膩的傳統甜糕。

此外，喜愛米飯主食料理的民眾，也可選擇用新鮮芥菜葉燉煮切碎後再搭配糯米製成的「芥菜飯」，芥菜含有大量綠葉素、維生素C，能提升免疫力，增強抵抗力。

紅龜粿是清明時節經典美小吃。圖為民眾參與DIY課程製作紅龜粿。報系資料照／記者陳睿中攝影
紅龜粿是清明時節經典美小吃。圖為民眾參與DIY課程製作紅龜粿。報系資料照／記者陳睿中攝影

清明節 連假 潤餅

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