清明連假將湧人車潮 北市警百處路口提早到崗

清明節連假明天開始，為因應大量掃墓或旅遊車潮，警政署說，已規劃各項勤務和加強交通疏導措施，請民眾多利用掃墓公車；另，北市警針對百處重要路口今天也提早到崗疏導。

警政署發布新聞稿表示，2至5日為清明節連續假期，預期將有大量掃墓或旅遊車潮湧現，針對各地墓園、生命紀念園區及聯絡道路等，警方已配合交通主管機關的疏導管制措施，妥適規劃各項勤務作為並加強交通疏導。

分析去年交通事故肇事因素，警政署指出，在高速公路或快速道路是以未保持行車安全距離及未注意車前狀態為主因；一般道路則以未依規定讓車及未注意車前狀態為主。

警政署提醒，民眾行車應遵守交通安全規則，避免疲勞駕駛，絕不可超速行駛；另特別呼籲駕駛人「開車不喝酒、喝酒不開車」，善用「指定駕駛、酒後代駕」等服務，千萬勿存僥倖心理。

同時，針對清明節連假交通疏導措施，也請民眾注意配合4點要項。包括避開鄰近墓園壅塞路段，並多利用掃墓公車；搭乘公共運輸，便利、省錢又不用找停車位；善用國道免收費及高乘載時段；以及收聽警廣使用路況App，掌握即時資訊。

台北市警察局交通警察大隊也表示，預估連假前市區各主要道路、聯外橋梁及鐵（公）路轉運站，都將湧現返鄉掃墓及出遊人、車潮，所以特別規劃交通疏導勤務，針對今天、連假前一天的忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，要求各分局派員提前於下午4時到崗加強交通疏導。

另，其餘路口則於下午4時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

交通警察大隊指出，高速公路局於2日上午6時至中午12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，也已針對市內管制點規劃交通管制及疏導勤務，提醒民眾留意管制地點、時段。

其中，北市管制點有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。

交通警察大隊表示，為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊；連假期間也針對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，和加強違規停車取締、拖吊。