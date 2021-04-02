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清明祭祖不能拜鳳梨？網友最愛清明美食和祭祖禁忌水果大公開

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
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【整理=《食力》編輯部】

面對即將迎來的清明連假，到底什麼清明傳統美食最受網友青睞呢？即使時代變遷，但仍有網友討論祭祖時需要特別注意的禁忌水果又有哪些？

第一名的潤餅也要戰南北！ 古早味粿食搶下二三名

《Social Lab社群實驗室》透過「OpView社群口碑資料庫」分析網友在清明節前後相關話題的網路聲量，發現「潤餅」無疑是在清明節期間討論度最高的美食，相關的料理方法更是熱門話題，有網友會分享獨創的口味，像是在潤餅裡包吐司等，也有網友會比較南北部潤餅的差異！

難道除了肉粽之外，潤餅也能戰南北？「OpView社群口碑資料庫」分析，潤餅的南北差異主要是內餡、口感和烹調方式的不同，「麵條」、「香腸」為南部人較常添加的食材，「紅槽肉」則是北部潤餅的主要食材，由於南部人口味偏甜，因此會放入較多花生粉，各地潤餅名店也是熱議焦點。

草仔粿為清明節必吃的古早味，內包的蘿蔔絲是許多人的童年味道，而象徵長壽的紅龜粿也是餐桌上的常客，「豆沙」、「花生」是民眾最常提及的口味。

發音與「高」近似的蘿蔔糕和發糕，由於有步步高升之意，因此民眾也喜歡在節日嚐一口，討個吉祥，除了港式蘿蔔糕，「泡菜」和「干貝」蘿蔔糕也是大眾會嘗試的種類，將發糕切片放入鍋內煎，酥酥脆脆的口感則備受網友喜歡。

潤餅毫不意外的成為清明節討論度最高的食物，卻也有著以南北為分界的不同吃法。（圖片來源：OpView 社群口碑資料庫臉書提供）
潤餅毫不意外的成為清明節討論度最高的食物，卻也有著以南北為分界的不同吃法。（圖片來源：OpView 社群口碑資料庫臉書提供）

招你旺「蕉李鳳」須留意，釋迦太像佛祖頭型也不行

祭祖時，常會選擇具有祝福意義的水果，但由於清明節為慎終追遠的日子，因此有些具有特殊意涵的水果，在傳統上就有不適合在此節日做為貢品的說法。被網友選為禁忌水果第一名的鳳梨，由於台語唸起來有「旺來」之意，雖然在平常拜拜時會有「好運旺旺來」的象徵，但若在祭祖之日，鳳梨的象徵意義則會變成「壞運一直來」。而香蕉的台語因與「招」的發音相似，會被誤認為要「招厄運」，因此並不適合在清明掃墓時祭拜。

另方面，有網友表示李子與「你」的台語相似，因此當李子、鳳梨和香蕉一起被用作清明祭祖的水果時，容易有「招你旺」的含意，是最遭人忌諱的象徵意義之一。

至於芭樂則是被網友認為其多籽又硬，人體食用後也不易消化，於是對部分網友而言，同樣也是需避免的祭品之一。

同時，網友也提到由於釋迦的外型和釋迦牟尼佛的頭型相似，因此若拿來祭拜，則會對神明不甚尊敬，而同為網友欲迴避祭拜的水果之一。

不過，雖然上述五種水果在在清明節祭祖傳統上具有特別含義，但若真的不小心選到禁忌水果當貢品，相信只要抱有一顆真誠的心，也能獲得祖先們的庇佑。

根據清明傳統，「蕉李鳳」三種水果的台語諧音在祭拜時恐有負面效果。（圖片來源：OpView 社群口碑資料庫臉書提供）
根據清明傳統，「蕉李鳳」三種水果的台語諧音在祭拜時恐有負面效果。（圖片來源：OpView 社群口碑資料庫臉書提供）

審稿編輯：林玉婷

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