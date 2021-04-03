清明祭祖也能改運！ 12招祈福轉運心法讓你好運旺整年
清明時節到來，大家紛紛前往祭祖、追思故人，但此時其實也是改運的好時機。命理專家雨揚老師近日就在臉書粉專「雨陽樂活家族」分享清明節12招「祈福轉運」心法，不只能在追思祖先的這一天將好運帶回家，更能整年好運旺。
一、吃素
吃素一種愛護地球、尊重生命的表現，所以在清明節這一天，以吃素的功德無量，回向給祖先及故人，令他們得到真正的解脫。
二、吃潤餅
吃潤餅的習俗源自於寒食節，又寒食節（3日至5日）和清明節日相近，而寒食節不能用火，只能吃寒食，因此吃潤餅也成為祭祖祈福的習俗之一。
三、吃雞蛋
吃「雞蛋」意寓一整年都有健康的身體，代表著諸事圓圓滿滿的吉祥之意。
四、綠色的地墊、門簾來開運
清明時節是春天的節日，春天的五行屬木，因此可擺放木行配件來補充能量，將春天的旺氣帶進家門。
五、外出踏青，生旺好運
清明節正是步入春天節日，與親朋好友相約出遊，感受一下大自然的陽氣，把忙碌的思緒都拋開，體會生命美好，對於提升整體運勢大有幫助。
六、植樹
清明節與寒食節相近，因此我們應該親近大自然、多多回歸於最原本的生活。把3C產品放下吧！可以在家養一盆新植物讓家裡充滿生機，為盆栽澆水修剪、發心做植樹。
七、門上懸掛柳枝，提升氣場
柳枝又稱為鬼怖木，具有辟邪作用，北魏賈思勰《齊民要術》曾說過「取柳枝著戶上，百鬼不入家」，所以把柳枝插在門楣、屋檐上，不僅可鎮宅，也可提升居家氣場。
八、與家人分享話題
在清明連假期間，不少人會安排旅程和家人聯繫感情，但除此之外，如果家中有小朋友，恰好是和孩子們談論生老病死的時機點，一起討論為何要「追思」祖先？為什麼心存感激及珍惜信念？
九、手寫信，表思念
由於現代人忙碌，也許不一定有時間能回家祭祖，或許可以抽空寫一封信，表達對已逝去家人的感恩和追思，買一束鮮花放在家，再將這封信放在一旁，進行5分鐘的靜坐與靜默，也是很棒的表達方式！
十、供花、供水、供僧
在佛前發心供水能灌溉財源，讓財富不斷增長，發心供花，芬芳四溢，具有無比殊勝的功德，累積福報，供僧的功德不可思議，能讓福報更加增長，遠離煩惱，修德福慧。
十一、煙供與施食
做煙供法「施食」給眾生，這個功德是非常大的。可以在家使用手拉坏香爐，或心經的煙供爐，通過煙供上供下佈施，回向給冤親債主、無形眾生，也幫自身帶來現世利益。
十二、參加清明祭祖法會
殊勝功德完整回向給所有先人，讓先人錢財不虞匱乏，在冥界可安樂無憂。
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