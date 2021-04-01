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清明連假即將展開 一張圖看海運開航狀況
明天就是清明連假第一天，也即將進入運輸高峰期，航港局表示，從上周開始實施為期3天的全面抽查，確認固定航線載客船舶56艘及海運客運場站4處之缺失均全數改善完成，保障乘船旅客安全。
至於今日海運疏運開航狀況的部分，航港局表示，基隆往馬祖(台馬之星)晚間10點的航班，以及基隆往馬祖(台馬輪)表定1航班將於上午11點公告是否開航；馬祖至基隆(台馬輪)表定1航班，因昨日執行緊急疏運任務提早返台，今日停航。
此外，布袋-龍門尖山、將軍-東吉、大鵬灣-小琉球今日無航班。其餘各航線均將依表定航班正常開航。
航港局長葉協隆指出，明日就是四天清明連假的第一天，民眾搭乘大眾運輸工具之需求將大幅上升，為強化載客船舶航行安全及與服務品質，特別將「污水處理設備」、「火災警報系統」、「各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置正常」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」與「哺乳室、無障礙設備及設施等」列為督檢重點。
葉協隆說，本次聯合督檢涵蓋馬祖、澎湖、綠島、小琉球等地區全數之固定航線及本島旅運場站，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100%，此次督檢重點缺失主要為「書面文件紀錄不完整」、「水密門膠條硬化」等項目，已要求業者立即改善，並經複查確認，提供民眾完善的海運服務。
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