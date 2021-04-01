快訊

恩師告青峰侵害著作權求償800萬 二審仍敗訴法官判免賠

台南角頭「建文」告別式3千兄弟到場送別 6百警力蒐證逮6通緝犯落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假即將展開 一張圖看海運開航狀況

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
航港局從上周開始實施為期3天的全面抽查，確認固定航線載客船舶56艘及海運客運場站4處之缺失均全數改善完成，保障乘船旅客安全。圖／航港局提供
航港局從上周開始實施為期3天的全面抽查，確認固定航線載客船舶56艘及海運客運場站4處之缺失均全數改善完成，保障乘船旅客安全。圖／航港局提供

明天就是清明連假第一天，也即將進入運輸高峰期，航港局表示，從上周開始實施為期3天的全面抽查，確認固定航線載客船舶56艘及海運客運場站4處之缺失均全數改善完成，保障乘船旅客安全。

至於今日海運疏運開航狀況的部分，航港局表示，基隆往馬祖(台馬之星)晚間10點的航班，以及基隆往馬祖(台馬輪)表定1航班將於上午11點公告是否開航；馬祖至基隆(台馬輪)表定1航班，因昨日執行緊急疏運任務提早返台，今日停航。

此外，布袋-龍門尖山、將軍-東吉、大鵬灣-小琉球今日無航班。其餘各航線均將依表定航班正常開航。

航港局長葉協隆指出，明日就是四天清明連假的第一天，民眾搭乘大眾運輸工具之需求將大幅上升，為強化載客船舶航行安全及與服務品質，特別將「污水處理設備」、「火災警報系統」、「各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置正常」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」與「哺乳室、無障礙設備及設施等」列為督檢重點。

葉協隆說，本次聯合督檢涵蓋馬祖、澎湖、綠島、小琉球等地區全數之固定航線及本島旅運場站，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100%，此次督檢重點缺失主要為「書面文件紀錄不完整」、「水密門膠條硬化」等項目，已要求業者立即改善，並經複查確認，提供民眾完善的海運服務。

航港局表示，基隆往馬祖(台馬之星)晚間10點的航班，以及基隆往馬祖(台馬輪)表定1航班將於今天上午11點公告是否開航。圖／航港局提供
航港局表示，基隆往馬祖(台馬之星)晚間10點的航班，以及基隆往馬祖(台馬輪)表定1航班將於今天上午11點公告是否開航。圖／航港局提供

清明節 連假

延伸閱讀

中市警因應清明連假返鄉旅遊人潮 祭出交通疏導措施

台灣第一水庫虎頭埤水源豐沛 清明連假來賞蘭踩腳踏船

清明連假湧南下人潮 高鐵今再開2加班車全車自由座

清明連假好天氣 今起湧南向車潮

相關新聞

清明連假即將展開 一張圖看海運開航狀況

明天就是清明連假第一天，也即將進入運輸高峰期，航港局表示，從上周開始實施為期3天的全面抽查，確認固定航線載客船舶56艘及...

北市公布清明物價 雞蛋、豬肉較去年同期漲7-6%

明天就是清明連假，台北市主計處公布今年清明節前，北市節慶物價變動，與連假前三天、前三十天相較，雞蛋因供量減，價格呈上漲；...

清明連假湧南下人潮 高鐵今再開2加班車全車自由座

為加強服務清明疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，今天下午及晚間，自南港站加開兩班次南下各站停靠全車自由座列車（商務...

吳德榮：清明連假僅1天有雨 無益於桃園以南水庫

氣象專家吳德榮表示，今天至3日各地都是多雲時晴天氣，各地高溫30度以上；4日微弱鋒面南下，北部山區及東半部轉有局部短暫雨...

清明連假好天氣 今起湧南向車潮

明起是清明節連假，但交通部高公局預估，今天上午十時國五就會湧入南向車潮，下午四時西部國道也會開始車多；此外，連假第一天將...

清明連假 林佳龍：已做好3分流

今年清明節有4天連假，返鄉、出遊車潮恐讓交通擁擠，交通部長林佳龍昨信心滿滿說：「已做好3個分流！」包括交通工具、時段與路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。