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台帛旅遊泡泡變泡沫？市場熱議

經濟日報 / 記者邱瓊玉曹悅華／台北報導
台帛旅遊泡泡啟動，旅遊業者推廣帛琉旅遊。圖／聯合報系資料照片
台帛旅遊泡泡啟動，旅遊業者推廣帛琉旅遊。圖／聯合報系資料照片

台帛旅遊泡泡首發團昨（1）日風光出發，不料次發團滿班110人，卻僅有十人參團，旅遊泡泡儼然已成為泡沫，引發熱議。對此，對此，交通部觀光局強調，會和相關單位及旅行業者關注後續發展並適時滾動檢討，包括檢疫方式、流程等，不過一切還須尊重指揮中心規定。

觀光局副局長周廷彰表示，已有和旅行業者了解，次發團的銷售狀況確實不太理想，主要是次發團的出團日是4月4日，剛好是連假倒數第二天，在傳統上來說屬於收假日，原本民眾出遊意願就會和第一天有所落差。此外，業者作業時間也比較短，不僅沒有足夠時間行銷攬客，很多民眾對於連假行程也早有安排。

此外，周廷彰也提到，由於帛琉屬於海島型國家，以往都是自由行旅客較普遍，但如今因為防疫緣故，採團進團出，民眾意願確實有影響；再者，則是價格問題，受限航班次數、人數限制，且需要簡易，導致團費較以往高出許多。

周庭彰表示，會再看看怎麼幫助業者宣傳，也會針對檢疫流程做滾動式檢討。

觀光 連假 旅遊泡泡 帛琉

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