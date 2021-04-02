台帛團首發 交長喊泡泡聯盟

台灣-帛琉旅遊首發團於昨（1）日出發，共有100名旅客參與，交通部長林佳龍前往現場視察，除祝福首發團旅客都能玩得健康、玩得愉快外，更期盼透過台帛旅遊泡泡的成功經驗，逐步與其他國家共同推動旅遊泡泡聯盟，促進我國產業經濟整體發展。

不過，林佳龍的期望可能要落空。因為據交通部觀光局收到旅遊業者通報下一團帛琉泡泡的人數統計，僅有十人報名，距離一架客機至多可搭載110人連一成都不到，4月7日和10日的團客則還在招募中，國人反應之冷淡令官員有些意外，更讓參與的業者準備慘賠。

官員說，當時推旅遊泡泡是希望雙向都可以有旅客往來，藉此為組團旅行社、飯店、航空公司、免稅店等相關業者帶來一些商機，但因國外疫情依然嚴峻，所以選擇到目前為止都沒有疫情的帛琉先試水溫。

官員坦言，各組團社在首發團就賣的不是很理想，110個座位還有十個空位，業者自己提出四點關鍵要素：價格過高、管制過嚴（前期驗證資料、檢疫、自主隔離）、太過倉促、屬海島自由行市場。這些都是事實和問題所在，尤其4日將出發的第二團，剛好在長假之後，狀況自然不會好，現在只賣出十個座位。

至於第三、第四團，業界傳聞也是不到十人預定出團，官員說，現在業者還沒提報上來，不知道狀況如何，距離出團還有一點時間，旅行社可以再加把勁努力招團。

林佳龍於受訪時表示，肯定「交通防疫國家隊」一年多來的努力，確保防疫工作滴水不漏，使國內疫情不受影響，讓國民健康能獲得保障，並特別感謝外交部、衛福部，以及交通部同仁的共同努力、堅守崗位，使「台帛旅遊泡泡」順利首航。

林佳龍也期許「台帛旅遊泡泡」啟航後，成為振興航空、觀光產業的領頭羊，讓身為「防疫模範生」的台灣可吸引更多遊客前來觀光，使觀光業早日回復榮景。