帛琉泡泡首發 林佳龍：希望促進整體經濟發展

台灣-帛琉旅遊泡泡首發團於今（1）日正式登場，共有100名旅客參與首發團，交通部長林佳龍偕同衛生福利部部長陳時中親赴桃園機場台帛旅遊泡泡首發團前進指揮所，聽取出境採檢及桃園機場相關整備規劃說明，並前往出境大廳視察首發團旅客採檢情況及相關動線安排，林佳龍於現場除祝福首發團旅客都能玩的健康、玩的愉快外，更期盼透過台帛旅遊泡泡的成功經驗，逐步與其他國家共同推動旅遊泡泡聯盟，促進我國產業經濟整體發展。

台灣在防疫上的成績全球有目共睹，國內觀光產業對疫後的旅遊商機也多所期待，為了兼顧防疫安全，以及振興國內旅遊與經濟活動，交通部在林佳龍指示下，自去(2020)年底即超前部署積極規劃及研議旅遊泡泡的機制與推動計畫，除會同外交部派遣特使團及旅遊業者到帛琉考察，相關機場動線更是經過多次演練，並針對航空業、旅遊業提出了完整的配套方案；在獲得中央指揮中心同意，以及運用「綠色通道」保障安全下，使「台帛安全旅行圈」成為印太地區首次啟動的雙向旅遊泡泡，為民眾開啟安全旅行的機會。

林佳龍於受訪時表示，肯定「交通防疫國家隊」一年多來的努力，確保防疫工作滴水不漏，使國內疫情不受影響，讓國民健康能獲得保障，並特別感謝外交部、衛福部、CIQS單位以及交通部同仁的共同努力、堅守崗位，使「台帛旅遊泡泡」順利首航，同時期許「台帛旅遊泡泡」啟航後，成為振興航空、觀光產業的領頭羊，讓身為「防疫模範生」的台灣可吸引更多遊客前來觀光，使觀光產業早日回復榮景。

目前「台帛旅遊泡泡」係由台帛雙方以觀光事由團進團出方式辦理，自台灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者始得出發，初期由華航飛航每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人，除今日下午2時30分起飛出發外，其餘4月4日(週日)及後續航班(每週三、六)下午1時30分起飛出發，後續將視實際執行情形及疫情發展滾動檢討航班容量與旅客人數限額。