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評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

帛琉旅遊泡泡4月1日出團 陳時中、防疫醫赴機場坐鎮

中央社 / 台北31日電

帛琉旅遊泡泡首發團明天出團，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，他明天上午9時將親赴機場，防疫醫師也會在現場待命，以防有陽性個案時可立即展開疫調。

帛琉旅遊泡泡首發團班機明天下午2時30分自桃園國際機場起飛，並於當地時間晚間7時20分到帛琉，行程是4天3夜，預計4月4日晚間10時50分回到台灣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於所有旅客明天上午9時將在桃園機場進行採檢，確認武漢肺炎陰性才能通關、搭機，但還是有出現陽性個案的可能，呼籲旅客務必謹慎，他和防疫醫師也會在明天上午9時左右抵達機場，做足準備。

陳時中指出，明天萬一有團員驗出陽性，將立即由防疫醫師展開疫調，若有需要隔離者就必須留在台灣隔離，不排除有無法成團的可能性，因此呼籲旅客採檢完畢後，在等待期間務必保持社交距離、戴口罩、維持最小團體接觸，避免有一人驗出陽性，恐打壞旅客出遊興致。

新冠肺炎 COVID-19 桃園機場 帛琉 旅遊泡泡

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