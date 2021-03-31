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評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

惠恕仁邀陳其邁到帛琉潛水 允全力促成台帛深化交流

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁一行，他餐敘後受訪表示，惠恕仁有邀他到帛琉潛水，他也有向惠恕仁表達與柯羅州締結姊妹市的意願。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今天中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁一行，他餐敘後受訪表示，惠恕仁有邀他到帛琉潛水，他也有向惠恕仁表達與柯羅州締結姊妹市的意願。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長陳其邁今天中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁伉儷，外交部長吳釗燮、立委趙天麟等人陪同。惠恕仁還當場邀陳其邁來帛琉潛水。陳其邁餐敘後受訪說，他也有向惠恕仁表達與柯羅州締結姊妹市的意願，惠恕仁表示會全力促成台帛友好、深化交流。

惠恕仁一行中午約12點半抵達漢來宴會廳後，親切向在場媒體揮手致意，一旁還有陳其邁和外交部長吳釗燮、立委趙天麟等人陪同。由於該行程不對外公開，惠恕仁一行步入宴會廳後隨即閉門。

高雄市長陳其邁（前左2）31日中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右2），兩人共同步入金寶廳。 圖／中央社
高雄市長陳其邁（前左2）31日中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右2），兩人共同步入金寶廳。 圖／中央社

下午2點左右，陳其邁餐敘後受訪表示，餐會上主要都是在聊潛水的事，帛琉總統是很厲害的潛水高手，有聊到旅遊泡泡有一些執行上的問題可再來解決；雙方談論在防疫上的合作，他也給帛琉方一些防疫合作的建議。

另陳其邁說，他也有向惠恕仁表達跟帛琉的柯羅州締結姊妹市的意願，惠恕仁也說會全力促成台帛之間的友好和深化交流，包括旅遊、農業等各方面的交流；雙方也有討論締結姊妹市時間上再做怎樣的安排比較好。

陳其邁並指，過去台灣的新光醫院也有跟帛琉醫療機構有長期深入的合作，在防疫部分，帛琉也做得很好，雙方也會這部分再加強交流，帛琉方面也告訴他，今天台灣水果已在帛琉當地上市。

陳其邁表示，過去台灣農漁會等組織在帛琉也有很多農業上的合作；在國際參與部分，帛琉在參加WHO或其他國際組織，一直都給台灣很大力的聲援，他代表政府再次表達對帛琉的感謝，台帛友好已在一個非常好的合作基礎上，未來可再繼續深化合作。

陳其邁還說，惠恕仁有邀他去帛琉訪問，也介紹幾個不錯的新潛點，希望他有空可以去帛琉，惠恕仁要帶他去走走。熱愛潛水的陳其邁說，他去帛琉超過30次，帛琉算熟，他也用老帛琉人才知道的稱呼來稱呼惠恕仁，惠恕仁人也很親切。

此行美國駐帛琉大使倪約翰也有一起到高雄參訪，陳其邁說，他也有跟對方提到很多帛琉跟美方及台灣之間的交流狀況，也提到雙邊或多邊的一些合作計畫。

帛琉 惠恕仁 陳其邁 旅遊泡泡

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與陳其邁餐敘 帛琉總統邀來帛琉潛水

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