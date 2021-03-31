影／帛琉總統訪永安漁業試驗場 強調赴帛琉旅遊不設限

帛琉總統惠恕仁今早走訪高雄永安一處漁業署試驗場，對於如何讓養殖池控制在攝氏24到26度適合養殖的技術，大感興趣。他也針對這次台帛首發「旅遊泡泡」成行，重申帛琉當地各旅遊景點，在新冠肺炎疫情發生前與發生後都維持開放，絕無任何限制。

惠恕仁今天在外交部長吳釗燮及美國駐帛琉大使倪約翰陪同南下高屏等地，首站扺達永安漁業試驗場，接續與高雄市長陳其邁共餐，商議締結姊妹市等交流事宜，也會安排參訪高雄東哥及嘉鴻兩家遊艇業，下午再訪屏東罡旻遊艇公司及一家水產業。

首站抵永安漁業試驗場，委由由養殖達人黃國良經營，惠恕仁對池溫控制技術大感興趣，邀請黃能帶新設備前往帛琉交流。

惠恕仁說，帛琉是處漂亮的觀光景點，旅客來都會想要享受當地的魚產與海鮮，但要永續發展就必須要有新科技，今天他很高興到台灣看到這些科技，希望能締結伙伴關係，把技術導入帛琉，讓他們的魚產、海鮮的生產也能永續的發展

媒體詢問，帛琉因限制景點開放，以致台灣到帛琉旅遊，似意願不高。對此惠恕仁說，似有些不實的訊息指帛琉一些觀光景點設限，但他鄭重澄清，所有在新冠肺炎之前開放的景點，現在仍會開放，絕無任何限制。

他說，這次帛琉「旅遊泡泡」開放的景點是經過安排，所以去的地點都必須依疫情指揮中心要求團進團出，保持社交距離，大家只要按這些規定，都沒有問題，他很歡迎台灣人民到帛琉觀光。

惠恕仁也說，處理帛琉觀光旅遊的科羅州長，已寫信給重要觀光景點，要求維持開放，他再度向台灣人民重申，到帛琉旅遊沒有任何限制。