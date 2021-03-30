快訊

東元父子之爭 外資大股東表態支持黃育仁

評／電動車「戰國時代」來臨，特斯拉還能稱霸嗎？

外交部：預計7月捐贈帛琉多功能船艇 協助提升執法能量

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
正在台灣訪問的帛琉總統惠恕仁(左)、帛琉第一夫人惠薇芮。記者徐偉真／攝影
正在台灣訪問的帛琉總統惠恕仁(左)、帛琉第一夫人惠薇芮。記者徐偉真／攝影

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台，媒體報導，外交部將捐贈2艘35噸救難艇提升友邦救難能量；外交部發言人歐江安今天表示，外交部並沒有規畫在惠恕仁訪台期間捐贈2艘船艇，我國政府預計捐贈的多功能船艇屬於台帛海巡合作一環，預計今年7月完成後捐贈。

歐江安表示，為了協助太平洋友邦維護海洋資源及生態的永續發展，共同打擊海上犯罪，我國與帛琉政府2019年3月簽署海巡合作協議，透過人員訓練與海上巡護等方式，協助友邦建構海事安全的能力。

歐江安表示，我國政府預計捐贈的多功能船艇是屬於台帛兩國海巡合作的一環，以協助帛琉提升海上執法及救難能量，相關船艇預計今年7月完成建造後，依序與帛琉相關單位協調後續運送、捐贈事宜。

歐江安說，外交部並沒有規劃在惠恕仁訪台期間捐贈2艘7噸級的船艇給惠恕仁，惠恕仁僅將到台灣南部參訪船舶製造廠商，並參觀多功能船艇。

帛琉 外交部 海巡

延伸閱讀

旅遊泡泡剪綵 惠恕仁：帛琉有陽光沙灘和無尖牙的鯊魚

美議員提案將台灣納「北約＋」國家成員 外交部回應了

陸報復性制裁歐議員 外交部：凸顯共產政權醜陋本質

轉讓2百萬劑AZ疫苗給巴拉圭？外交部：非事實

相關新聞

外交部：預計7月捐贈帛琉多功能船艇 協助提升執法能量

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台，媒體報導，外交部將捐贈2艘35噸救難艇提升友邦救難能量；...

惠恕仁訪台 外交部：台美帛盼在共享價值上擴大夥伴關係

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）率團訪台，啟動台帛旅遊泡泡，美國駐帛琉大使倪約翰（John H...

郭台銘拿出最愛台灣水果 驚豔帛琉總統

台帛旅遊泡泡成行，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）抵台展開5天4夜宣傳行程，今（30）日將分別與...

總統級的手搖飲料 六角攜手總統家族Q3帛琉展店

旅遊泡泡將啟動，六角國際（2932）也趁勢布局，旗下手搖飲料品牌日出茶太將前進帛琉插旗，董事長王耀輝表示，將攜手帛琉總統...

旅遊泡泡剪綵 惠恕仁：帛琉有陽光沙灘和無尖牙的鯊魚

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天出席台灣帛琉旅遊泡泡剪綵儀式，他說帛琉有陽光、沙灘和沒有尖牙...

影／美國駐帛琉大使：榮幸見證印太地區首個雙向旅遊泡泡

美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）今天表示，身為美國駐帛琉大使，他們的重點工作就是和帛琉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。