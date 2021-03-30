外交部：預計7月捐贈帛琉多功能船艇 協助提升執法能量

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台，媒體報導，外交部將捐贈2艘35噸救難艇提升友邦救難能量；外交部發言人歐江安今天表示，外交部並沒有規畫在惠恕仁訪台期間捐贈2艘船艇，我國政府預計捐贈的多功能船艇屬於台帛海巡合作一環，預計今年7月完成後捐贈。

歐江安表示，為了協助太平洋友邦維護海洋資源及生態的永續發展，共同打擊海上犯罪，我國與帛琉政府2019年3月簽署海巡合作協議，透過人員訓練與海上巡護等方式，協助友邦建構海事安全的能力。

歐江安表示，我國政府預計捐贈的多功能船艇是屬於台帛兩國海巡合作的一環，以協助帛琉提升海上執法及救難能量，相關船艇預計今年7月完成建造後，依序與帛琉相關單位協調後續運送、捐贈事宜。

歐江安說，外交部並沒有規劃在惠恕仁訪台期間捐贈2艘7噸級的船艇給惠恕仁，惠恕仁僅將到台灣南部參訪船舶製造廠商，並參觀多功能船艇。