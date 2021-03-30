帛琉總統訪台，美國大使竟跟來了！「台帛美」聯手為了防堵它？

西太平洋島國帛琉的總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）和夫人於28日抵台，沒想到美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也跟著來了。這場號稱「台帛美」三方合作的出訪，透露哪些台美互動？

帛琉總統惠恕仁來台展開為期五天的訪問，將在4月1日搭首班「旅遊泡泡專機」返國。令人注目的，還有美國駐帛琉大使倪約翰隨行，成為我與美斷交43年來首位訪台的美國大使。

惠恕仁更公開表示這次旅遊專機是「台帛美」三方合作之下的成就，顯見美國在這次出訪的背後著力頗深。

帛琉戰略地位》防堵中國的第一、第二島鏈樞紐

目前台灣邦交國僅存15國，而人口僅2萬人的帛琉在去年大選期間，也傳出將和台灣斷交、轉向對岸的消息。不過，今年1月新上任的總統惠恕仁，仍對台灣保持友善，台灣也成為他上任後第一個出訪的友邦。

此次，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行來台，是台灣和美國斷交後，首次有大使層級人員訪台，此舉實為台灣外交的一大突破，同樣意味美國相當重視帛琉和台灣的邦交關係。

至於帛琉保持對台友好為何對美國重要？這要從帛琉的地理位置談起。

以地緣政治的角度來看，帛琉位處西太平洋，恰好就在第一島鏈的菲律賓和第二島鏈的關島中間，占據了樞紐地位。

史瓦濟蘭（現更名為史瓦帝尼）大使趙麟分析，美國正積極防止中國從南海擴張到西太平洋，因此第一島鏈、第二島鏈對美國相當重要。

在疫情期間，中國也推動疫苗外交，美國也會注意，因此儘管帛琉人口不多、地方不大，但因位處「太平洋的蛋黃區」，美國自然對帛琉外交事務的關切不在話下。

美國對帛琉具有如此強大的影響力，還有歷史層面的原因。自1947年開始，帛琉成為美屬太平洋群島託管地之一，直到1994年10月1日才正式獨立，迄今美國對帛琉仍有經濟和政治上重要的影響力。

說回台灣和帛琉的關係，也不是一向如此穩固。

回顧2019年，可說是台灣外交風雨飄搖的一年。當時台灣和索羅門群島、吉里巴斯斷交，時任帛琉總統也發表公開談話向中示好，「因此美國很緊張，」趙麟解釋，隨後美國國會就通過決議案，呼籲這些國家不要和台灣斷交。

同年12月，時任副總統陳建仁前往帛琉慶祝台灣帛琉建交20週年的慶典，為的就是穩定雙方邦交關係。

帛琉對台意義》邦交國在國際組織上有一票

雖然帛琉是台灣目前15個邦交國的其中之一，人口不多，但此次到訪仍具有意義。

面對斷交，部分輿論會出現放棄邦交國的論述，例如「邦交國斷光、歸零也沒差」「只要重要駐台代表處仍在就好」。

趙麟強調，邦交具有國際法的基礎，是有約束、規範的正式關係，儘管這些邦交國可能力量不大，但在聯合國、國際組織中，邦交國都是有一票的。現今台灣面對的外交挑戰，可說是歷史使然，「帛琉和我們的邦交更顯得難能可貴。」

趙麟指出，目前我國和美國的外交策略站在同一陣線，而美國看待外交仍密切關注自身利益相關，因此不難猜測此次帛琉總統來台，背後有不少出自美國的「關心」。

台帛旅遊泡泡》兩個目的：經濟與健康

29日晚間，外交部長吳釗燮和惠恕仁共同舉行記者會。吳釗燮致詞時表示，台帛旅遊泡泡，凸顯雙方防疫成就跟緊密的關係，是重要的里程碑。

惠恕仁表示，從目前為止的旅行過程來看，全程都充滿了驚喜，見證台灣人民熱情跟台帛兩方緊密的友誼，「海洋也連接著我們，帛琉文化的根源來自台灣。」

惠恕仁也提到美國大使，在他上任後，不斷提醒他疫苗即將到帛琉，這也顯示彼此為了達成旅遊泡泡有多麼努力。

這次台帛泡泡是為了兩個目標，一個是經濟，一個是為了帛琉人民健康。

惠恕仁指出，在帛琉有高達42%的人遭到解雇，因為旅遊是帛琉最重要的經濟來源。另一層面，是帛琉病患可以更常規來到台灣就診，不需要等每月一次的專機。

帛琉總統談中國》你不可能打老婆，再來要求她愛你

談及中國在外交上施加的壓力，惠恕仁幽默地用夫妻關係來比喻，「你不可能打老婆，再來要求她愛你，」友誼之中最重要的是互信跟互利，不應該是脅迫或政治遊戲，帛琉依然歡迎中國旅客跟貿易，但無論如何，不應該逼對方往哪個方向發展。

最後，惠恕仁說，這次來台要啟動旅遊泡泡，歡迎大家4月1日到帛琉來。雖然很多防疫的規定跟限制，「但我跟大家保證，來玩一定會非常開心，」這些措施都是為了讓大家保持安全，期待在帛琉見到台灣民眾。

在後疫情時代，本次帛琉總統來訪，對台灣外交關係是一劑強大的強心針。儘管外在仍有許多挑戰，期盼台灣外交的未來發展，可以延續在疫情期間的防疫表現，在世界上有一席之地。

（作者／馮紹恩 本文出自2021.3.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）