新疆棉事件 H&M滅火

瑞典快時尚品牌H&M於3月31日公布財報，並表示致力於重獲中國大陸消費者的信任，看來是為了平息因捲入新疆棉爭議而在大陸遭遇的抵制潮。

H&M聲明，對大陸的承諾依然堅定，且致力於重獲當地消費者、工作與生意夥伴的信任與信心，「藉由攜手利害關係人與合作夥伴，我們相信能共同採取行動，以促進時尚產業發展、服務我們的客戶，並表現出以客為尊的態度」。

這篇聲明還說，「我們想成為負責任的採購者，無論是在中國還是其他地方」，顯然也釋出購買「良心商品」仍是H&M優先要務的信號。不過，該聲明並未提及「新疆」，有別於去年發布的聲明。

但包括央視等多家中國官媒隨後相繼發文，指H&M聲明扭扭捏捏、缺乏誠意，還強調中國網友並不買帳，要求H&M公開道歉。

H&M去年在聲明中，對新疆少數民族被迫勞動的情形表達關切，而這份聲明近來卻被網友翻出來，讓大陸上到官員、下至一般消費者群起撻伐，並呼籲抵制有類似行徑的零售商。

全球各大服飾品牌正面臨一個進退兩難的困境：是否要採用新疆棉，抑或是冒著遭中國大陸抵制的風險。大陸已成為H&M第三大市場，且去年貢獻逾10億美元營收。道瓊社報導，截至今年2月底，已在大陸市場深耕30年的H&M，在全中國有502家門市。執行長海默森31日在財報後的電話會議中證實，目前大陸共有約20家門市因此爭議暫停營業。

H&M同日公布，今年度第1季（截至今年2月）稅前虧損13.9億瑞典克朗（1.6億美元），因許多門市在疫情期間暫停營業，及去年耶誕節後祭出清倉特賣活動。上季表現雖優於預期，但卻是2000年以來第二次出現季度虧損。

H&M預計，今年底前可望迎來強勁復甦。H&M每年第1季財報都納入耶誕節後的特賣活動，所以業績通常不如其他季。

H&M也說，可能會在秋季發放股利，但將不會在5月舉行的年度股東大會公布股利計畫。