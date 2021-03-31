H&M再發聲明盼望「重獲信任」 中國網友：毫無誠意

在因一條抵制「新疆棉花」的聲明而在中國遭到炮轟多日之後，瑞典服裝巨頭H&M周三再發聲明，表示將「致力於重新獲得中國消費者的信任和信心」。在這份英文的聲明中，H&M公司表示，中國對於該公司來說是一個非常重要的市場，「我們對中國的長期承諾依然堅定」。

聲明全文未提及新疆二字，僅僅表示在采購方面「希望在中國和其它地方成為一個負責人的采購者，目前正在指定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料采購工作」。聲明表示，希望「重新獲得中國消費者、同仁和商業伙伴的信任和信心」。

H&M和耐克、阿迪達斯、博柏利和CK等國際時尚品牌在中國突然成為眾矢之的，起因是H&M在去年發布過一份聲明，表示出於對新疆棉花田可能存在強迫勞動的擔憂，不再從新疆采購棉花。這則聲明在上周被曝光出來之後，H&M在中國電商平台被下架、購物軟件從應用商店除名，多家實體店也被關閉。

中國網友並不買賬

H&M最新發布的這份聲明似乎並不能讓中國網友感到滿意。新浪微博上「中國新聞周刊」發布相關新聞的帖子下面，熱度第一的評論只有一個字「滾！」。還有一則得到近9萬點贊的評論寫道：「中國對你們來說仍是重要的市場，但是你們對於中國來說是多余的品牌。」

官媒新華社旗下的「參考消息」也在微博官方號上發表評論指出，新聲明沒有正面澄清其在新疆棉花上的立場，更沒有就該公司此前宣稱不從新疆采購原材料做出任何解釋，「難怪中國網友並不買賬」。評論還寫道，H&M的聲明「指望用似是而非、裝模做樣的文字『來』糊弄中國輿論」，顯然是「打錯了算盤」。

抵制造成的損失尚不清楚

在新疆棉事件發酵之前，H&M銷售額的差不多6%來自中國，在中國境內開設的門店數量也佔到其全球店鋪總數的將近10%，中國是該服裝公司在全球的第三大市場。該公司並未透露中國的抵制給其造成多大損失。

不過就在3月31日這份聲明發布之際，H&M也公布了2020年12月至2021年2月財政季度的數據，顯示這三個月裡淨虧損10.7億克朗（約合1.04億歐元），不過主要虧損原因是新冠疫情造成的店鋪停業。截止到3月底，H&M在全球的5000家實體店當中，有大約1500家因為當地的防疫規定而關門。

新疆棉爭議仍在發酵

澳大利亞奧組委周三發布為出戰東京奧運會所准備的國家隊隊服遭到批評，因為這些服裝由日本運動品牌ASICS贊助，而該品牌的中國分公司曾在H&M抵制新疆棉事件曝光之後發微博表態，稱將繼續采購和支持新疆棉。

該國奧組委副主席不得不出面澄清，澳大利亞國家隊的隊服沒有使用新疆產的棉花。ASICS公司總部也表示，其中國分部的言論不代表總公司，之前的相關微博也被刪除。

在新疆棉爭議中扮演關鍵角色的「瑞士良好棉花發展協會」（英文簡稱BCI），目前尚未對相關事件正式表態。H&M等其他遭到中國抵制的服裝品牌，都是BCI的合作伙伴，他們僅從得到BCI認證的農場采購棉花。該機構此前發表聲明指出，由於在新疆進行可信的盡職調查變得愈發困難，已決定暫停在新疆發放棉花原料認證。據中國媒體披露，在新疆棉事件發酵之後，相關英文聲明已經被刪除。

德國之聲記者就此事向BCI發出詢問，該機構的公共關系負責人表示，將在下周初發布有關中國的聲明。

雨涵/王凡（法新社、路透社等）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】