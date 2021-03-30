快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

斥杜魯多「敗家仔、走狗」 中國駐巴西領事被指言詞粗魯損形象

香港01 / 南希／報導
加拿大總理杜魯多，遭中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊發文辱罵。(美聯社) 王若馨
加拿大總理杜魯多，遭中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊發文辱罵。(美聯社) 王若馨

對於加拿大跟隨歐美等國家就新疆問題制裁中國，中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊，於當地時間3月28日在Twitter上怒斥加拿大總統杜魯多是「美國走狗」、「敗家子」，其後甚至與留言批評其作為外交官言辭不恰的網友爆發罵戰。

李楊在Twitter貼出杜魯多的照片，用英文稱其是「小夥子（boy）」，稱其最大的成就是破壞中加友好關係，使加拿大成為美國的走狗（running dog）。李楊甚至形容杜魯多是「敗家仔（spendthrift）」。

李楊的言論引發輿論兩極意見，一方面有網友大讚李楊「説得漂亮」，但同時有更多人批評李楊的言詞粗魯，拉低中國外交官的水平。

面對批評，李楊不甘示弱，有時更會逐個批評反駁，例如會反嘲對方是「慕洋狗」，被罵是「王八」時就回應稱「是你父親？」對於被質疑如此説話是「敗筆外交」，李楊就稱「親愛的朋友，我討厭用這種話。但是我們發現禮貌用語是行不通的！」

延伸閱讀：

新疆棉花｜中國反制美加有兩大特點　專家：下個制裁對象或是BCI

中國制裁美加3人　杜魯多批不能接受　布林肯：試圖恐嚇噤聲

文章授權轉載自《香港01》

加拿大 杜魯多 新疆棉

延伸閱讀

IU並列中國、台灣惹議 陸網友挖出陳年採訪狂獵巫

不怕被炎上！百老匯名導反對東京奧運 直言：日本應該停辦

反擊滅絕維族指控 中官媒：加拿大人權「劣跡斑斑」

巴西男「頭180度反折」 醫生宣判活不過1天卻撐到44歲

相關新聞

斥杜魯多「敗家仔、走狗」 中國駐巴西領事被指言詞粗魯損形象

對於加拿大跟隨歐美等國家就新疆問題制裁中國，中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊，於當地時間3月28日在Twitter上怒斥加拿大總統杜魯多是「美國走狗」、「敗家子」，其後甚至與留言批評其作為外交官言辭不恰的網友爆發罵戰。

U值媒／品牌政策 看中國新疆棉事件

新疆棉風波如火如荼的展開，仍未停歇，某種角度來看這是品牌政策戰、品牌戰已經從早期的產品競爭時代，走入品牌策略競逐的時代，許多品牌會表態自己對環保等普世價值的綠色堅持，勞動人權的重視，也已經進入品牌政策的思考，消費者對品牌的要求，已經不僅在產品端，還包括品牌文化與對社會環境的貢獻與責任。有關血汗工廠的負面評價，在過去許多如耐吉、愛迪達大品牌的各地代工廠勞動條件上，都曾經被媒體報導抨擊過，童工與壓榨勞工及辱罵勞工行徑，雖然發生在代工廠，但卻對品牌形象失分，品牌社會責任的重視，也落實在供應鏈系統上。如果新疆棉真有不人道的勞動條件疑慮，品牌已有切身之痛，也會有特別的政策態度，維護品牌權益。

北京：歡迎聯合國訪問 但反對調查

新疆議題持續延燒，聯合國秘書長古特雷斯近日表示，聯合國正就聯合國人權高級專員訪問新疆事宜與陸方磋商，有關訪問不應該受到限...

新疆官員：企業制裁會砸向自己

新疆議題最近備受國際社會關注，新疆官員昨出面反駁外界指控。新疆自治區政府發言人徐貴相表示，「制裁的大棒揮向新疆企業的時候...

大陸國貨藉新疆棉搶市 年輕族群為何願意埋單

受到西方抵制新疆棉行動的影響，H&M、Nike、adidas等外國品牌都受到大陸網友的「出征」，與此同時，大陸自己的國產品牌，卻乘勢搶攻市場，無論電商或直播平台，都大肆宣傳「國貨不比洋貨差」。而大陸眾多統計數據也顯示，年輕族群這兩年熱衷國貨，「國潮風」再起，年輕人「用錢投票」買國貨取代外國品牌。

中國政府主導民眾抵制外國商品？ 北京發聲反駁

（德國之聲中文網）多個服裝品牌卷入新疆棉的爭議繼續發酵，美國上周五，譴責中國政府主導了一場社交媒體運動。攻擊那些因強迫勞工問題而決定不使用中國新疆地區棉花的美國和其他跨國公司。 美國國務院發言人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。