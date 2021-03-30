斥杜魯多「敗家仔、走狗」 中國駐巴西領事被指言詞粗魯損形象

對於加拿大跟隨歐美等國家就新疆問題制裁中國，中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊，於當地時間3月28日在Twitter上怒斥加拿大總統杜魯多是「美國走狗」、「敗家子」，其後甚至與留言批評其作為外交官言辭不恰的網友爆發罵戰。

李楊在Twitter貼出杜魯多的照片，用英文稱其是「小夥子（boy）」，稱其最大的成就是破壞中加友好關係，使加拿大成為美國的走狗（running dog）。李楊甚至形容杜魯多是「敗家仔（spendthrift）」。

Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!! pic.twitter.com/qWCfJH4bYb — Li Yang (@CGChinaLiYang) March 28, 2021

李楊的言論引發輿論兩極意見，一方面有網友大讚李楊「説得漂亮」，但同時有更多人批評李楊的言詞粗魯，拉低中國外交官的水平。

面對批評，李楊不甘示弱，有時更會逐個批評反駁，例如會反嘲對方是「慕洋狗」，被罵是「王八」時就回應稱「是你父親？」對於被質疑如此説話是「敗筆外交」，李楊就稱「親愛的朋友，我討厭用這種話。但是我們發現禮貌用語是行不通的！」

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文章授權轉載自《香港01》