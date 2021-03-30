中國政府主導民眾抵制外國商品？ 北京發聲反駁

（德國之聲中文網）多個服裝品牌卷入新疆棉的爭議繼續發酵，美國上周五，譴責中國政府主導了一場社交媒體運動。攻擊那些因強迫勞工問題而決定不使用中國新疆地區棉花的美國和其他跨國公司。

美國國務院發言人賈琳娜·波特(Jalina Porter)表示，這場抵制的目標是美國、歐洲和日本企業。她在例行新聞發布會上表示：“我們贊賞並支持那些遵守美國法律、確保我們消費的產品不是來自於用強迫勞動生產的公司。”

中國方面本周一發出回應，根據中國外交部網站，中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，有些人還指責中國政府煽動民族主義情緒，鼓動民眾抵制外國商品。有關外國企業僅僅依據謊言就拒用新疆棉花，這是一個活生生的反面教材，當然會引發中國民眾的反感與憤怒，這還用得著政府去鼓動和主導嗎？對中國民眾而言，這些人的造謠抹黑就是最好的愛國主義教育。

美聯社報道，周一，中國對外國鞋類和服裝品牌施加壓力，要求這些品牌駁斥新疆存在強制勞動的報道。北京還指定其中一家公司發表聲明說沒有發現新疆存在強迫勞動。在北京的新聞發布會上，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相表示，制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。根據中國官媒央視報道，徐貴相說：中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸凌的時代一去不復返了，包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的。制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。

中國政府否認新疆存在強迫勞動的說法，並表示，再教育營是就業培訓中心，目的是支持經濟發展和打擊穆斯林極端分子。

徐貴相表示，H&M本是個企業，應該搞自己的經營活動，不應把經濟行為政治化。

另外，中國外交部警告在新疆問題上一直保持沉默的日本不要加入西方政府。“我們希望日方能夠謹言慎行，不要因為是美國盟友就追隨美方對中國進行無端攻擊，這不符合日方的利益。”

日本零售商無印良品和韓國運動鞋制造商FILA表示將繼續從新疆購買棉花。FILA中國分部上周表示已經著手退出“良好棉花發展協會”（BCI）。

文木 / 達揚（路透社，美聯社等）

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