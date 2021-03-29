聯合國秘書長古特雷斯：聯合國爭取 不受限制地至新疆考察

(德國之聲中文網) 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）28日在接受加拿大廣播公司（CBC）的采訪中表示，聯合國正在與中國進行「嚴肅的談判」，極力爭取不受限制地進入新疆核實有關維吾爾人和其他少數民族受到迫害的報道。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特 (Michelle Bachelet) 上個月說，有關中國在新疆對維吾爾人進行任意拘留丶虐待丶性暴力和強迫勞動的報道，聯合國有必要進行徹底和獨立的評估。她當時表示，聯合國已針對到新疆實地考察與中國展開會談，但雙方尚未達成協議。

古特雷斯告訴加拿大廣播公司：「目前，聯合國人權事務高級專員辦公室和中國當局正在進行認真的談判。我希望他們很快就能達成協議，讓人權事務高級專員能不受限制地造訪中國。中國已在多個場合向我重申，他們希望這次訪問能夠進行。對我們來說，重要的是，這個訪問團要進行的是一個不受限制地視察他們想造訪的地方。」

27日，中國在對歐盟與英國個人與機構進行制裁後，宣布對美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）丶副主席伯金斯（Tony Perkins）和加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）進行制裁，這也是美國丶加拿大丶英國與歐盟針對新疆人權迫害的情況對中國進行制裁後，中國所發動的第三波「反制裁」。

曼欽27日在發給路透社的一個聲明中表示，她對成為中國政府制裁的目標感到 「受寵若驚」。兩國在北京迫害維吾爾人的問題上存在爭議，華盛頓稱中國政府的做法是種族滅絕。

她寫道：「我對於受到中國政府的認可感到受寵若驚，我公開譴責中國對少數民族施行種族滅絕。雖然我沒有計劃在今年夏天前往中國，但當惡劣的侵犯宗教自由的行為在中國一樣發生時，我不會停止發聲。」

根據中國政府的制裁，曼欽丶伯金斯與莊文浩將被禁止入境中國內地及香港丶澳門特別行政區，中國公民及機構也會被禁止同上述人員往來。中國外交部27日也在網站指出：「中方敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。」

同樣受到制裁的加拿大議員莊文浩27日也向媒體表示，他會將制裁看作是「榮譽勳章」，並強調制裁說明加拿大議員成功引起國際社會關注維吾爾人的命運。他說他已敦促加拿大政府「正式承認中國對維吾爾人施行種族滅絕」，並表示中方制裁不會對他產生實際影響，因為他沒有計劃前往中國。

過去幾天，中國與西方國家不斷針對新疆人權迫害的議題互相制裁，路透社報導指出，這些跡象突顯了中美兩國之間越來越緊張的競爭關系。

本月稍早，中美兩國高官在阿拉斯加舉行了拜登上任後的首次面對面會談。那次會談一開始，雙方便在電視鏡頭前狠批評對方的政策，最後雙方也未在對談中取得重大突破。路透社寫道，這個結果表明雙方的關系已經降到了幾十年來的最低點。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、加拿大廣播公司)

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