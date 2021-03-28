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因新疆棉抵制外國貨 吳嘉隆：其實不利中國經濟

聯合新聞網 / 綜合報導
H&M因拒用新疆棉在大陸遭強力抵制的風波持續延燒。圖為山西太原市民從一家H&M店前經過。中新社
H&M因拒用新疆棉在大陸遭強力抵制的風波持續延燒。圖為山西太原市民從一家H&M店前經過。中新社

新疆棉風暴」持續延燒，多個外國品牌遭到中國大陸抵制，包括H&M、Nike、Adidas等，表面上看起來是這些品牌失去大陸市場，但總體經濟學家吳嘉隆認為，這麼做其實是對中國經濟產生不利。

吳嘉隆昨（28）日在臉書發文，直言中共藉由新疆棉議題抵制外國貨，「那外國人也會來抵制中國貨，這樣等於是變相的保護主義，對中國經濟其實是不利的」。吳嘉隆說，本來歐洲人還會在經濟利益與價值觀之間做掙扎，現在看來中國經濟在走下坡，受困於貿易戰與疫情，沒有辦法像以前一樣大撒幣了，所以對經濟利益將不再寄予期望，回歸價值觀也就成了唯一的選擇，而當歐洲站隊美國，會給其他國家發出信號，那些本來還在掙扎的，也就不再猶疑了。

吳嘉隆認為，美國本來的戰略構想就是削弱中國經濟，所以會想動用貿易戰與科技禁運，如今中共把外國品牌下架，將會催促外國企業加速撤離中國，正合美國的意思。

吳嘉隆表示，在科技禁運之下，中共從西方國家取得高新技術，就只剩下唯一的突破口台灣了，他也預料後續中國將會加大來台灣的挖角與購併活動，「只是，寄望中國大陸市場的台灣企業，要先確定所賺的人民幣到時能換得出美元匯出來喲」。他也說，之後中國找上台灣，同時美國也需要來找台灣，「於是出現中國與美國都來爭奪台灣的現象，事情好像就是這樣在進行著」。

吳嘉隆認為，中國之所以敢跟美國對抗，是因為經濟便強大，在這當中，台灣有做出貢獻，將大量製造業的生產線轉移到中國，「中國的前10大出口廠商當中，台商就佔據8家」。吳嘉隆表示，台灣把中國經濟拱上去，結果中共選擇去跟美國對抗，於是美國選擇回頭來拉拔台灣，「哦，這樣的發展也算是一種曲線救國嗎？」

H&M 新疆棉 疫情 中共

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