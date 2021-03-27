新疆棉延燒！游錫堃：抵制2022北京冬奧 促移地舉辦

立法院長游錫堃今天在臉書貼文指出，人權是現今全球民主世界崇高的普世價值，過去也曾有許多黑心商品或是血汗勞工的原因導致商品被抵制，這一次則是因為中國嚴重侵犯新疆人權，相信許多民眾都因此不能接受含有新疆血棉花的商品。

他也說，中共迫害新疆，不只血汗奴役，現在全球媒體已有報導多項證據指向中共正在造成維吾爾人的文化滅絕，美、英、加、歐盟等國甚至頒布了防止維吾爾人強迫勞動的法案予以譴責。現在更有超過150個人權團體發起抵制2022北京冬奧，持續施壓冬奧的贊助商，「甚至我們該進一步建議考慮移地舉辦」。

游錫堃指出，美國人權鬥士馬丁路德金恩曾說過，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。」對於中國這樣的行為，我們應該支持這些為受迫害新疆人發聲的實際行動，不只維護人權，更該共同譴責暴政。唯有人權被重視時，和平才會存在。