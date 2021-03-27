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新疆棉抵制潮延燒！沒代言人躲過 陸網友怒點IKEA：別想矇混過關

聯合新聞網 / 綜合報導
IKEA也因為抵制新疆棉，被陸網友獵巫。 圖／ingimage
IKEA也因為抵制新疆棉，被陸網友獵巫。 圖／ingimage

H&M的「抵制新疆棉花」聲明，引發軒然大波，甚至還燒到Nike、adidas、GAP、NewBalance等國際品牌，大批代言藝人掀起解約潮，也包含台灣藝人許光漢、彭于晏、張鈞甯，但陸網友發現，瑞典傢具品牌IKEA也加入抵制行列，只是因為沒有代言人成功神隱，也逃不過被陸網友獵巫的命運。

因為被網友點名的牌子幾乎都是有代言人的運動品牌，陸網友發現「宜家怎麼又神隱了」，大家紛紛指出因為沒有代言人所以沒有被黑，但是目前IKEA的微博也被洗版。

陸網友留言「H&M就是宜家接下來的命運」、「宜家不再逛，你們抵制新疆棉，我們抵制你們！」、「不說話就能解決問題嗎？」、「瑞典肉丸在離我遠去」、「別想矇混過關」。

抵制新疆棉花潮延燒，大陸棉花協會聲明，堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制，甚至回嗆「新疆棉花不缺訂單，而紡織廠永遠面臨原料問題，有沒有BCI（瑞士良好棉花發展協會）認證，都不會造成新疆棉花積壓。」

新疆棉 IKEA

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