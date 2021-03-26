快訊

高雄地區4月1日起全天減壓供水 洗車、游泳池要節水10%

缺水「凍未條」！友達派員赴勤美之森工地取水檢測

陸網新疆棉怒火燒到NIKE「帶貨直播」 女直播主尷尬開播不敢賣貨

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自YouTube
圖／截自YouTube

H&M、NIKE、Uniqlo等國際大品牌因表態不使用新疆棉花，引爆大陸民眾怒火，紛紛揚言抵制。許多網民因此湧入各品牌賣貨直播，要求直播主關閉直播、下架產品，表達對該品牌汙衊新疆棉的不滿。而直播主面對憤怒的網友，既不敢開始賣貨，又因工作所需不能下播，也因此出現直播開著但不賣貨，乾站在那邊被網友指責的尷尬場面。

根據《三言財經》報導，昨天Nike、愛迪達網路直播間都有大批不滿網民湧入，認為這時開播是「蹭流量」、還要求直播主換工作。有直播主面對鏡頭一言不發，低著頭看起來手足無措；也有直播主委屈的說「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」。與此相反，大陸國產品牌李寧、安踏的直播則湧入許多網友，表明「為抵制NIKE而來」、「支持國貨」。

也有網友對直播主表達同情，認為許多網友指責錯人，她們也只是為了生活。「不要為難自己人」、「小姐姐也只是出來打一份工」。還有網友認為老闆應該負責「真沒良心，這種時候還叫人出來直播」、「莫名其妙心疼，別家都下播了就只剩妳」。

新疆棉 愛迪達 網路直播 直播主

延伸閱讀

新疆人權議題延燒 陸外交部宣布制裁英國9人、4實體

看新疆棉風暴 謝金河：中國獵巫全球化、特斯拉危險

「新疆棉」風波持續發酵 Nike、adidas股價大跌

新疆棉爭議發酵 港藝人陳奕迅終止與Adidas合作

相關新聞

台灣藝人表態力挺新疆棉 蘇貞昌：有些人不知輕重

多家知名服裝品牌抵制新疆棉花的話題在大陸社交媒體持續發酵，多位台灣藝人發表聲明表示和那些品牌解除合作。行政院長蘇貞昌表示...

新疆人權議題延燒 陸外交部宣布制裁英國9人、4實體

大陸外交部今日反制英國抵制新疆人權議題，宣布對英國有關人員和實體實施制裁，除召見英國駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和...

中國「愛國新疆棉」之亂：抵制H&M與adidas的激情矛盾？

「激情抵制，三天就忘？」國際服飾品牌H&M在去年發表的聲明「不用來源有疑慮的新疆棉」，沒想到在今年3月突然掀起中國難以收拾的輿論砲火亂戰。包括天貓、京東在內的各大電商平台已紛紛將H&M商品下架；官媒《央視》、《人民日報》等也在3月24、25日強硬開砲，打出「#新疆雪白的棉花」、「#我支持新疆棉花」等號召中國民眾團結，抵制「造謠抹黑中國的企業」。過去曾在新疆棉議題上表態的adidas、Nike、無印良品等，也都在25日的延燒話題中被一一點名，愛國心高漲的網友更進一步審查所有adidas的品牌代言人，是否跟進解約表態。突然「記憶復甦」的愛國抵制風暴，是短暫激情宣洩、還是長遠的戰狼策略？

新疆棉風暴擴大 王美花：若聯合國禁止 台灣就不進

「新疆棉風暴」持續擴大，對此，經濟部長王美花今（26）日回應表示，如果聯合國禁止，台灣就不進。

「新疆棉」藝人解約潮 台灣藝人也在列

多家國際品牌因響應瑞士良好棉花發展協會（BCI）對勞動人權的「盡職調查」聲明，而拒用新疆棉，受到大陸媒體與網民撻伐持續...

看新疆棉風暴 謝金河：中國獵巫全球化、特斯拉危險

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「中國獵巫全球化，Tesla危險」一文，他說，這幾天，中國獵巫正襲向歐洲，為了H&M、Ni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。