陸網新疆棉怒火燒到NIKE「帶貨直播」 女直播主尷尬開播不敢賣貨
H&M、NIKE、Uniqlo等國際大品牌因表態不使用新疆棉花，引爆大陸民眾怒火，紛紛揚言抵制。許多網民因此湧入各品牌賣貨直播，要求直播主關閉直播、下架產品，表達對該品牌汙衊新疆棉的不滿。而直播主面對憤怒的網友，既不敢開始賣貨，又因工作所需不能下播，也因此出現直播開著但不賣貨，乾站在那邊被網友指責的尷尬場面。
根據《三言財經》報導，昨天Nike、愛迪達的網路直播間都有大批不滿網民湧入，認為這時開播是「蹭流量」、還要求直播主換工作。有直播主面對鏡頭一言不發，低著頭看起來手足無措；也有直播主委屈的說「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」。與此相反，大陸國產品牌李寧、安踏的直播則湧入許多網友，表明「為抵制NIKE而來」、「支持國貨」。
也有網友對直播主表達同情，認為許多網友指責錯人，她們也只是為了生活。「不要為難自己人」、「小姐姐也只是出來打一份工」。還有網友認為老闆應該負責「真沒良心，這種時候還叫人出來直播」、「莫名其妙心疼，別家都下播了就只剩妳」。
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