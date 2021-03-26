人民幣原料是新疆棉花？ 陸網友：怪不得棉花和錢都讓我暖洋洋

H&M、Nike等知名品牌有關「抵制新疆產品」的聲明在網路上流傳後，掀起一片嘩然。關於新疆棉花的話題熱度在微博等社群平台也始終沒有退減。今（25）日，大陸官媒《人民日報》在微博分享了一則「冷知識」，內容提到「人民幣的主要成分來自棉花」，有網友對此表示，「怪不得棉花和錢都讓我感覺暖洋洋的」。

眾所周知，製作人民幣的原材料是紙，但製作這種紙的原料是什麼呢？有人猜測指是竹子，也有猜測人說是木漿。據悉，印製人民幣用的鈔票紙是一種專用於鈔票印刷的水印紙，其主要原料為95%的棉、約3%的木材，以及其他化學材料。

據了解，產自新疆石河子的棕色棉花就是製作人民幣的主要原料，石河子的棉花主要由官兵負責種植採收，每年收穫的棉花需要9千輛卡車才能夠運輸完。經過碾壓後，棉花就被送到造紙廠加工成造幣的紙張。而棉花製作出的紙張的防水能力也較木漿紙的防水能力強。正因如此，僅0.08毫米厚度的人民幣也能達到非凡耐度。大陸自2020至2021年度的棉花產量約為595萬噸，其中，新疆棉產量520萬噸，佔總產量比重約87%。

大陸官媒《人民日報》在微博分享了一則「冷知識」：「人民幣的主要成分來自棉花」。圖為示意圖。 （觀察者網）

得知人民幣的主要成分來自棉花後的網友們表示，「以後也不用被子了，冬天我就取個幾十萬蓋身上取暖」、「我說怎麼看到紅紅的鈔票，心裡就暖洋洋的」、「所以抵制中國棉花就等於抵制人民幣」、「之前真的不知道，長知識了」、「耐磨耐劃耐腐蝕耐水洗，就是不耐花」、「有些品牌別來賺含有新疆棉的人民幣了吧」、「努力賺錢就是支持新疆棉花」。

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文章授權轉載自《香港01》