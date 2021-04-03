長賜輪日本船東主張負有限責任

長榮海運長賜輪擱淺在蘇伊士運河脫困後，後續的求償事宜將接踵而來。英國法律雜誌「律師」（The Lawyer）報導，長賜輪的日本船東已在英國的法院提告，主張自己僅有有限責任。

美國Business Insider網站引述「律師」的報導指出，長賜輪的船東正榮汽船子公司Luster Maritime、與檜垣産業株式會社已在英國倫敦高等法院提出訴訟，內容提及「2021年3月23日，長賜輪在埃及蘇伊士運河擱淺」，並把長榮海運和「所有其他求償或有權求償者」，都列為關係人。

長賜輪在3月23日因為一陣意外的風沙與強風，於蘇伊士運河擱淺，並且卡住運河水道，導致雙向船隻都無法通行，拖累全球貿易，登上全球媒體頭條。每年有12%的全球貿易仰賴連結地中海和紅海的蘇伊士運河。根據紐約時報，在3月29日，滿月帶來的大潮推升長賜輪浮起，再加上拖船的幫助，長賜輪終於得以脫困。

Lloyd's List估計，長賜輪卡住蘇伊士運河六天，導致全球貿易損失超過500億美元，衛生紙、咖啡及家具等產品的供應受影響最大。

宜家家居（Ikea）就說，該公司有超過100只貨櫃的產品由長賜輪載運，預料這場卡船危機將導致供應鏈延後。