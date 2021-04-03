長賜輪塞船 埃及擬求償288億

經濟日報 / 國際中心／綜合外電
長榮海運「長賜輪」堵塞狀況雖已排除，但埃及當局表示可能對此事件求償。（本報系資料庫）
長榮海運「長賜輪」堵塞狀況雖已排除，但埃及當局表示可能對此事件求償。（本報系資料庫）

長榮海運「長賜輪」堵塞埃及蘇伊士運河狀況雖已排除，但蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比（Osama Rabie ）表示，可能求償10億美元（約新台幣288億元），並警告若求償一事走上法庭，將不會放行長賜輪和船上貨物。

美聯社與CNBC報導，雷比1日接受埃及媒體訪問時表示，這筆10億美元的賠償費用包含救援作業、水道交通停滯的費用，以及長賜輪堵塞蘇伊士運河一周導致埃及損失的船舶過路費。

雷比說，「我們將要求一筆合理費用。我們在沒有造成重大損害或損失的情況下救了這艘船，幫他們省了一大筆錢」，但他未說明該由誰負擔這筆賠償金。他還說，運河管理當局和長賜輪船東過去一直維持良好關係。長賜輪目前停泊在大苦湖（Bitter Lake），當局和長賜輪管理業者表示調查正在進行中。

雷比說，若調查順利進行，且涉事各方同意這筆賠償金額，那麼長賜輪就能繼續上路，沒有問題，但若賠償問題走上打官司一途，那麼長賜輪和其載運價值約35億美元的貨物將不得離開埃及。

鑑於長賜輪為日本正榮汽船所有、由台灣長榮海運租用，又在巴拿馬註冊，長賜輪賠償金的訴訟問題可能會相當複雜。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte）表示，長賜輪機組人員正與當局合作，調查導致船隻擱淺原因。

貝仕表示，蘇伊士運河管理局調查人員已獲得讀取俗稱船舶黑盒子的「船載航程資料記錄儀」權限。貝仕曾說，長賜輪擱淺時，船上有兩名運河的引水人，這是船舶通過狹窄的蘇伊士運河的慣例，但專家也說，長賜輪船長仍擁有航行的最終決定權。

長榮海運 蘇伊士運河

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