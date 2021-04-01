官方估損失至少288億！長賜輪終脫困 但擱淺代價巨大

這次出事最重要的是釐清肇事責任，是因為船長監督下行船過急，還是因為機器故障導致船的運行異常所致，皆會影響保賠的對象和範圍。航運界本來就億來億去，任何船損、海損、交期延誤賠償都非常可觀，也因此多仰賴海上保險共同承擔風險。長榮這次運氣實在很好，是傭租外國人的船，不然這樣耽誤時間會賠慘了！

2021-03-31 12:14