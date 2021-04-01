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官方估損失至少288億！長賜輪終脫困 但擱淺代價巨大

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
長榮「長賜號」貨櫃輪在蘇伊士運河擱淺近一周後，終於在29日脫困，但後續還得面臨事故調查、賠償等事宜。當局表示此次事件造成的損失恐達約10億美元（約新台幣288億元）。法新社
長榮「長賜號」貨櫃輪在蘇伊士運河擱淺近一周後，終於在29日脫困，但後續還得面臨事故調查、賠償等事宜。當局表示此次事件造成的損失恐達約10億美元（約新台幣288億元）。法新社

長榮「長賜號」（Ever Given）貨櫃輪在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一周後，終於在29日脫困，但後續還得面臨事故調查、賠償等事宜。當局表示此次事件造成的損失恐達約10億美元（約新台幣288億元）。

路透報導，蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）當地時間3月31日接受電視台訪問時表示，整起「卡船」事故造成的損失金額，再加上挖掘費用，初估會略高於10億美元（約新台幣288億元）。

英國保賠保險協會（P&I Clubs）指出，目前針對長賜號造成的運輸損失，已準備31億美元（約新台幣885億元）的責任理賠金，但尚不清楚是否足以彌補後頭受影響、約200多艘船的損失。

長榮海運 蘇伊士運河

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這次出事最重要的是釐清肇事責任，是因為船長監督下行船過急，還是因為機器故障導致船的運行異常所致，皆會影響保賠的對象和範圍。航運界本來就億來億去，任何船損、海損、交期延誤賠償都非常可觀，也因此多仰賴海上保險共同承擔風險。長榮這次運氣實在很好，是傭租外國人的船，不然這樣耽誤時間會賠慘了！

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