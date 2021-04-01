聽新聞
test
0:00 / 0:00
官方估損失至少288億！長賜輪終脫困 但擱淺代價巨大
長榮「長賜號」（Ever Given）貨櫃輪在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一周後，終於在29日脫困，但後續還得面臨事故調查、賠償等事宜。當局表示此次事件造成的損失恐達約10億美元（約新台幣288億元）。
路透報導，蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）當地時間3月31日接受電視台訪問時表示，整起「卡船」事故造成的損失金額，再加上挖掘費用，初估會略高於10億美元（約新台幣288億元）。
英國保賠保險協會（P&I Clubs）指出，目前針對長賜號造成的運輸損失，已準備31億美元（約新台幣885億元）的責任理賠金，但尚不清楚是否足以彌補後頭受影響、約200多艘船的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言