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蘇伊士運河最孤獨怪手改編名歌全記錄 推特大喊：不客氣

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。擷自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。擷自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特

蘇伊士運河疏運終於搶救成功！在台灣時間29日晚間9時04分脫困。當全世界都在引頸企盼長賜號轉向時，負責開挖擱淺處，堪稱是全世界最孤獨的挖土機怪手，全程在推特上紀錄心情，在開通後，訴說這一刻真是幸福和解脫，針對來自世界各地的道謝，他並用大寫英文，在推特上大喊「不客氣」作為最新回應。

該名挖土機怪手在推特上署名「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」(Guy With The Digger At Suez Canal)。全程記錄著工作進度和心情。在開通的那一刻在推特寫下振奮人心的留言：「是的！我的愛，走！」(Yessss!!Go my dear, go!!) 接著在推特說：「幸福和解脫！掌聲、口哨聲和歡呼聲不絕於耳。」(Happiness and Relief.Claps, whistles and jubilation all around!!)並隔一小時，針對來自世界各地網友道謝及歡呼聲中，大喊：「不客氣」(YOU ARE WELCOME!)。

該名挖土機怪手在長達六天的開挖工作中，似乎和長賜號產生了革命性情感，一度還改編「倫敦鐵橋垮下來」的歌詞，形容「漲潮正在下降」、「我的長賜號」，並分析解除危機的關鍵在於漲潮，期間還坦透露自己想回家的心情。他並在開通前的最後留言寫下：「要冷靜，埃及政府已經確認他們不會付款，長賜號的損失將由保險公司和各自的運輸公司來解決。」

長榮海運 蘇伊士運河

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