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超完整Q&A／搶救長賜號151小時！還原「大排長榮」事件、天價損失誰賠償？

聯合新聞網 / 綜合報導
衛星影像顯示，拖船和挖泥船27日試圖讓在蘇伊士運河擱淺的長榮海運貨櫃輪長賜號脫困。法新社
衛星影像顯示，拖船和挖泥船27日試圖讓在蘇伊士運河擱淺的長榮海運貨櫃輪長賜號脫困。法新社

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）於台灣時間3月23日，船身打橫擱淺在埃及蘇伊士運河，阻斷運河雙向航行，等候通行的數百艘船隻大排長龍，引起極大關注，經過6天的怪手挖沙清淤、拖船搶救並仰賴大潮協助，29日晚間終於完全脫困。


長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月5日從台北港出發後，預計先於中國大陸廣東省鹽田港、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港短暫停靠，接著一路西進，準備一路北上穿越蘇伊士運河後，經地中海與大西洋西岸，抵達本次航程目的地荷蘭的鹿特丹港，卻在埃及時間3月23日上午8時(台灣時間同日14時)左右，卡在蘇伊士運河，造成運河雙向大阻塞，該艘貨櫃輪從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，船身偏離航道，觸底擱淺。

隨後，出動共約5台怪手挖沙清淤、至少12艘拖船搶救並仰賴大潮協助，並於29日晚間成功脫困。

長賜號原是橫擋運河中間（左圖），29日船頭已大幅擺正，逐漸脫離岸邊。圖／取自VesselFinder
長賜號原是橫擋運河中間（左圖），29日船頭已大幅擺正，逐漸脫離岸邊。圖／取自VesselFinder


自台灣時間3月23日14時至29日21時04分，共歷經151小時，花費約6天多脫困。

長賜號救援行動出動共約5台怪手挖沙清淤。美聯社
長賜號救援行動出動共約5台怪手挖沙清淤。美聯社
長賜號在蘇伊士運河重新浮起，前方兩小船為拖船。美聯社
長賜號在蘇伊士運河重新浮起，前方兩小船為拖船。美聯社


長榮表示長賜號是遭遇強風和沙塵暴而擱淺，埃及當局正調查此狀況，表示強風是可能因素，但也朝人為疏失或機件失靈方向調查。


長賜號為2萬TEU級貨櫃輪，總噸位重達22萬噸，目前配置於遠東至歐洲航線，是目前世界上最大型的貨櫃輪之一，長約400公尺、寬約59公尺，長度比橫躺的「紐約帝國大廈」（381公尺）還長，裝載著超過1.8萬個集裝箱。

路透報導，全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）和電子產品公司Dixons Carphone表示，一些零售商的貨物都在「長賜號」上，其中也包括他們的產品。

「館長」陳之漢29日開直播透露，自己是受災戶之一，之前花費4千多萬買的器材也卡在航道上。

數艘拖船28日努力讓長榮貨櫃輪「長賜號」脫淺。歐新社
數艘拖船28日努力讓長榮貨櫃輪「長賜號」脫淺。歐新社


上百艘船受影響。圖／取自VesselFinder
上百艘船受影響。圖／取自VesselFinder

(1)據全球航運權威媒體「勞依茲日報」，截至28日至少有453艘船等著通過蘇伊士運河。此外，也影響美國軍艦通行。

(2)受阻船運載20萬隻牲畜，歐盟官員指出其中多是羊。

(3)蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國，國際油價29日回落，西德州中級原油一度下跌1.9%。


(1) BBC指出，每天經過蘇伊士運河的商船承載著約100萬桶原油和8%液態天然氣，及佔全球貿易至少12%的商品，主要包括服裝、家具、工業生產零部件和汽車部件。《華爾街日報》估計滯留貨物金額達120億美元（約新台幣3465億元）。

(2) 改道須經非洲南端的好望角，航程至少增加3500英里，航行時間增多8到12天，將耗費數十萬美元的額外燃料費用，也受海盜威脅。

蘇伊士運河管理局事發後重新開放了一段較老的航道分流部分船隻，但這條航道只能通行吃水較淺、較小的船舶，運河當局估計運河營運收入因航道堵塞每天減少約1400萬-1500萬美元。

改道須經非洲南端的好望角，航程至少增加3500英里，航行時間增多8到12天。圖／取自VesselFinder；聯合新聞網／後製
改道須經非洲南端的好望角，航程至少增加3500英里，航行時間增多8到12天。圖／取自VesselFinder；聯合新聞網／後製

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日擱淺在蘇伊士運河，影響全球供應鏈，原因仍待調查。 美聯社
長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日擱淺在蘇伊士運河，影響全球供應鏈，原因仍待調查。 美聯社


海運業者表示，一艘2萬TEU等級、又幾乎滿載的的貨櫃船，通行蘇伊士運河大概要70萬美元（約新台幣1998萬）。

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河。 美聯社
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河。 美聯社


長賜號為「論時傭船」（Time Charter），船籍在巴拿馬，是位於日本愛媛縣的正榮汽船公司所擁有的（船東），由長榮負責承租營運。長榮表示船長、船員均由日本船東公司派遣。

長賜號擱淺到底要賠多少錢？針對全球海事法規定，船公司不需因為貨物無法準點送達就要賠錢；至於船舶卡在河道上，還必須要釐清責任。根據運河每天通過船舶價值來推估，卡船事件全球每小時損失4億美元（約新台幣112億元），一分鐘新台幣1.8億元。

蘇伊士運河管理局前局長、目前為埃及總統顧問馬米希向沙國電視台表示，即使強風吹偏船隻，領航員也有責任。但他強調，船長應負起最後責任。他表示，這次調查由埃及、台灣、國際海事組織、聯合國旗下調查單位和船東日本正榮汽船跨國聯手進行，調查結果牽涉巨額多方理賠問題。

國際信評機構惠譽指出，長賜號擱淺堵住蘇伊士運河，很可能造成保險業數以億計歐元的損失。路透報導，產業人士透露，船東和保險業者仍將面臨數以百萬計美元的損失。

衛星圖片顯示，長榮貨櫃「長賜號」28日仍然卡在蘇伊士運河，拖船正在努力為它解困。美聯社
衛星圖片顯示，長榮貨櫃「長賜號」28日仍然卡在蘇伊士運河，拖船正在努力為它解困。美聯社

長榮海運 蘇伊士運河 長榮

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