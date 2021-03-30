蘇伊士運河通了卻大壅塞！地中海海域照曝光「像綁上大氣球」

蘇伊士運河內長賜號（Ever Given）卡船長達六日終於通了，目前有422艘船隻等待通行，預期「塞船」至少要花上3天至3天半的時間才能疏通。從即時影像中呈現的通行狀況顯示，現場船隻擠得不像話，等待進賽德港的船隻，讓地中海就像是綁上了N個大氣球一般，場面相當驚人。

圖為蘇伊士運河目前壅塞情形。左圖為地中海海域畫面，右圖為蘇伊士運河及紅海貨輪駛離情形。

蘇伊士運河為急著疏通滯留近一週的各國貨輪，狹窄的河道上排成一道「長龍」，兩兩船隻行駛得相當密集，幾乎是一艘接著一艘趕著「出關」；而在運河的另一端，呈現出另番不同的景像，所有貨輪幾乎同時湧向賽德港，擠在一團、繁星點點般的貨輪，像似在地中海海面上，勾勒出一團被綁在一起的氣球，相當罕見。

昨日長賜號脫困與運河平行後，滯留在紅海海域的船隻開始陸續朝北方航行，並舉行鳴笛慶祝儀式，運河畔的阿默爾村（Amer）民眾也揮手向長賜號道別，結束長賜號六天來為貿易經濟帶來的危機，令世界各國鬆一口氣。